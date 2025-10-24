Ключевые моменты:

В Хаджибейском лимане нашли тело мужчины 1977 года рождения – одного из двух рыбаков, пропавших 20 октября.

Во время поисков обследовано 146 тыс. кв. м поверхности воды и 34,7 тыс. кв. м речного дна (53 тыс. кв. м с помощью дрона).

Поиски второго пропавшего мужчины продолжаются.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, вечером 23 октября во время поисковых работ водолазы нашли и достали из воды тело мужчины 1977 года рождения. Выяснилось, что это один из двух рыбаков, пропавших во время рыбалки на лодке на Хаджибейском лимане 20 октября.

По данным ГСЧС, в ходе поисковых работ было обследовано 146 тысяч квадратных метров поверхности воды и 34,7 тысяч квадратных метров речного дна (из них 53 тысячи квадратных метров с помощью дрона).

Поиски второго пропавшего мужчины продолжаются.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что на днях в Раздельнянском районе, за пределами села Захаровка спасатели нашли в реке тело мужчины.

Фото иллюстративное