Ключевые моменты:

25 октября ожидается средний уровень магнитной активности.

Метеозависимые люди могут почувствовать усталость, скачки давления, головные боли и нарушения сна.

Магнитная буря 25 октября 2025 года — прогноз

Согласно прогнозам специалистов, 25 октября начнётся магнитная буря умеренной интенсивности, которая продлится до 31 октября. Хотя уровень активности останется средним К-индекс 3, в отдельные дни возможны кратковременные всплески.

Для большинства людей влияние будет незначительным, однако метеочувствительные могут ощутить дискомфорт: головную боль, перепады настроения, колебания давления, сонливость и усталость. Врачи советуют в этот период не перенапрягаться, соблюдать водный баланс и меньше времени проводить за экранами, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.

Как пережить магнитную бурю без вреда для здоровья

Солнце постоянно выбрасывает в космос заряженные частицы в виде солнечного ветра. Наша планета защищена от него магнитосферой. Во время солнечных вспышек и корональных выбросов массы скорость и интенсивность солнечного ветра резко увеличиваются.

Когда мощный поток солнечного ветра сталкивается с магнитным полем Земли, магнитосфера начинает «дрожать» и испытывает возмущения. Этот процесс и называется геомагнитной бурей. Она длится от нескольких часов до нескольких суток.

Чтобы легче перенести магнитные возмущения, медики рекомендуют:

Следить за самочувствием и контролировать артериальное давление, особенно при гипертонии.

Избегать стрессов и тяжелой физической работы.

Высыпаться и давать организму отдых.

Больше гулять на свежем воздухе и пить достаточно воды.

Также стоит учитывать, что во время бурь возможны сбои в работе спутников, GPS и электросетей, поэтому важно быть внимательным при использовании техники.