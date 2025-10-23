Ключевые моменты:

Двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения пропали 20 октября во время рыбалки на Хаджибейском лимане.

Спасатели обнаружили затонувшую лодку и рыболовные сети на месте происшествия.

Водолазы обследовали десятки тысяч квадратных метров воды и дна, однако результаты пока безуспешны.

Поиски рыбаков на Хаджибейском лимане

В селе Холодная Балка Одесской области с 20 октября идут поиски двух рыбаков, которые не вернулись домой после рыбалки на Хаджибейском лимане.

Пропавшим — 45 и 34 года. По предварительной информации, они вышли на лодке, которая позже была найдена затонувшей у берега.На месте обнаружено большое количество рыболовных сетей. Спасатели предполагают, что лодка могла перевернуться.

По данным ГСЧС, водолазы обследовали 56 тысяч кв. м водной поверхности и 16,2 тысячи кв. м дна, но мужчин пока не нашли.

Поиски продолжаются и сегодня.

Также в Одесской области продолжаются поиски 16-летнего Игоря Андрейку, который 28 июля пошел купаться на центральном пляже в Черноморске и исчез.

