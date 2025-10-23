Ключевые моменты:

В Подольске от угарного газа пострадали трое детей 2007, 2009 и 2012 годов рождения, а мужчина 1970 года рождения погиб на месте.

В доме не было признаков пожара, вероятная причина – неисправный дымоход.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По информации спасателей, днем 22 октября от дежурного фельдшера городской больницы поступило сообщение о том, что в тяжелом состоянии госпитализированы трое детей, 2007, 2009 и 2012 годов рождения. Также, в жилом доме по улице Ивана Мазепы обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, с признаками отравления угарным газом.

При осмотре дома признаков горения или пожара сотрудники ГСЧС не обнаружили.

Как пишут местные Телеграм-каналы, мужчина решил самостоятельно переделать дымоход в доме, что, предварительно, и стало причиной трагедии.

