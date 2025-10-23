Ключевые моменты:

Тело мужчины 1963 года рождения нашли в реке Кучурган, недалеко от села Захаровка.

Предварительная причина смерти – утопление.

Ранее в регионе ранее сообщалось о других случаях гибели и пропажи людей на воде.

По информации областного управления ГСЧС, тело мужчины 1963 года рождения обнаружили в реке Кучурган. Предварительно, погибший утонул либо утопился в реке.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области уже несколько дней продолжаются поиски двух мужчин, которые не вернулись с рыбалки на Хаджибейском лимане. Их лодку нашли затонувшей, но самих рыбаков пока не обнаружили.

Фото иллюстративное