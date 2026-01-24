Ключевые моменты:

Мужчина, избитый 19 января сотрудниками ТЦК на Софиевской, отказался от услуг адвоката, судебно-медицинской экспертизы и претензий к военным.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 125 (легкие телесные повреждения).

Пострадавший внезапно отказался от медэкспертизы, адвоката и заявил о желании служить.

У омбудсмена подчеркнули, что физическое насилие и незаконное ограничение свободы недопустимы.

Что произошло

Напомним, очередной инцидент с участием сотрудников ТЦК произошел 19 января в Одессе на улице Софиевской. На кадрах, разлетевшихся по городским пабликам, видно, как люди в военной форме силой извлекают мужчину из авто, сломав при этом двери машины, а затем наносят ему несколько ударов.

На месте присутствовали полицейские, которые даже не пытались предотвратить физическое насилие, а по версии ТЦК, применение силы было «вынужденной мерой», поскольку задержанный отказался выполнять законные требования военных и оказывал сопротивление.

Штраф 850 гривен за избиение посреди улицы

По словам бывшего адвоката потерпевшего, после инцидента на Софиевской прокуратура все же увидела состав преступления в действиях сотрудников ТЦК и открыла уголовное производство, но только по статье 125 части Криминального кодекса – нанесение легких телесных повреждений.

«Это умышленное легкое телесное повреждение – карается штрафом до 850 гривен!!! Вы понимаете этот треш!? 850 гривен за то, что тебя представители власти отмордуют посреди улицы и мобилизуют!!!», – возмутился у себя в «Фейсбуке» Александр Черниенко.

Он также отметил, что его подопечный не является нарушителем военного учета и не мог находиться в розыске так как срок привлечения к ответственности закончился еще в сентябре 2025 года.

Неожиданное «желание служить»

Утром 21 января мужчину сотрудники Болградского РТЦК доставили мужчину в Одессу для снятия побоев в рамках уголовного производства и участия в допросе в качестве потерпевшего.

«В присутствии сотрудников РТЦК потерпевший написал отказ от прохождения судебно-медицинской экспертизы, заявил, что не имеет претензий к сотрудникам РТЦК и хочет служить.

Также клиент отказался от советов адвоката и по инициативе клиента был расторгнут договор с адвокатом. И все это происходило в присутствии сотрудников РТЦК! Состояние здоровья клиента по моему мнению было не удовлетворительно так как он хромал на одну ногу и в глазах был только один страх», – рассказал адвокат.

На инцидент в Одессе отреагировали у омбудсмена

Ранее на ситуацию отреагировали в пресс-службе Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области. В ведомстве заявили, что такие ситуации «не только нарушают установленный законодательством порядок, но и дискредитируют процессы мобилизации и негативно влияют на имидж государства» и подчеркнули, что сотрудники ТЦК должны строго соблюдать Уставы ВСУ и действующее законодательство, а любое физическое насилие и незаконное ограничение свободы недопустимы.

Читайте также: От взятки к армии: как мобилизация остановила дело одесского судьи Лонского.