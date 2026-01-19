Ключевые моменты:

В соцсетях распространилось видео конфликта на улице Софиевской, где люди в военной форме силой задержали водителя в присутствии полиции.

Очевидцы заявляют о превышении полномочий сотрудниками ТЦК, нанесении побоев и повреждении частного автомобиля.

В областном ТЦК подтвердили факт инцидента, сославшись на сопротивление гражданина, который якобы находился в розыске, и назначили служебную проверку.

Версия очевидцев: «Полиция просто стояла рядом»

Инцидент произошел в Одессе сегодня, 19 января, по адресу Софиевская, 18. На кадрах, разлетевшихся по городским пабликам, видно, как представители ТЦК силой извлекают молодого человека из салона авто, после чего наносят ему удары. По словам свидетелей, , находившиеся на месте правоохранители даже не пытались предотвратить физическое насилие.

«Это уже полный абсурд. Представители ТЦК силой вытаскивают молодого парня из авто, после чего бьют его просто возле микроавтобуса. Все это время правоохранители стояли рядом и никоим образом не вмешивались. Когда же люди обратились к полицейским, те ответили: «Мы ничего сделать не можем, вызывайте полицию»», – сообщают очевидцы.

Также свидетели произошедшего утверждают, что в ходе конфликта был поврежден автомобиль задержанного, а самого мужчину увезли в неизвестном направлении.

Позиция ТЦК: «Гражданин оказывал сопротивление»

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, группа оповещения прибыла на место по вызову полиции. Сообщается, что задержанный якобы находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Военные настаивают, что применение силы было вынужденной мерой:

«Гражданину было предложено предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления административного протокола. Он отказался выполнять законные требования и оказывал сопротивление. Физическое воздействие применялось исключительно с целью пресечения противоправных действий».

Представители ведомства также опровергли информацию о «похищении», заявив, что доставка в ТЦК проводилась согласно процедуре.

Назначена служебная проверка

Несмотря на аргументы о сопротивлении, руководство Одесского областного ТЦК инициировало расследование, чтобы оценить правомерность действий своих подчиненных.

«Информация относительно умышленного избиения, повреждения транспортного средства или превышения полномочий требует отдельной проверки. Руководство Одесского областного ТЦК принципиально не толерует любые проявления неправомерного поведения. По факту инцидента начата служебная проверка», – сказано в официальном заявлении ведомства.

В ТЦК добавили, что правовая оценка будет дана действиям всех участников конфликта с учетом видеоматериалов и отчетов полиции. В случае подтверждения нарушений виновным пообещали привлечение к ответственности.

