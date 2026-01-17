Ключевые моменты:

В Киевском районе Одессы трое сотрудников ТЦК и член общественной организации силой затолкали одессита в автобус.

Похитители около часа возили мужчину по городу, требуя 6 тысяч долларов за то, чтобы не доставлять его в военкомат.

Совместная операция СБУ и прокуратуры завершилась задержанием всех четырех участников группы.

Областное руководство ТЦК заявило о «бескомпромиссной позиции» и оказывает полное содействие следствию в рамках «внутреннего очищения».

Заложник в «бусе»

По данным Одесской областной прокуратуры, инцидент произошел вечером 15 января текущего года. Во время мобилизационных мероприятий на одной из улиц города трое сотрудников ТЦК и их сообщник, местный активист, буквально похитили одессита: мужчину силой затолкали в «бус» и около часа возили по городу. При этом пострадавшего били и запугивали, требуя «выкуп»: чтобы не ехать в РТЦК и оказаться на свободе, пострадавший должен был заплатить 6 тысяч долларов.

Кто задержан?

В ходе спецоперации прокуроров и сотрудников Службы безопасности Украины были задержаны четверо подозреваемых – трое действующих сотрудников районного ТЦК и СП и один представитель общественной организации.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в незаконном лишении свободы и вымогательстве в условиях военного положения.

Как прокомментировали инцидент в Одесском ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на инцидент, назвав действия своих сотрудников «позорным актом», который дискредитирует звание военнослужащего.

«Служба в рядах ВСУ – это высокая ответственность перед государством. Использование статуса военнослужащего для совершения правонарушений недопустимо. Ни один человек, независимо от должности или звания, не имеет иммунитета от ответственности за преступные действия», – подчеркнули в руководстве учреждения.

В ведомстве также добавили, что работа по выявлению «негативных элементов» внутри структуры является приоритетной.

Следственные действия продолжаются. Злоумышленникам грозят серьезные сроки заключения согласно статьям о вымогательстве и незаконном лишении свободы.

Читайте также: «Выпрыгнул из окна ТЦК»: в Одесском военкомате прокомментировали инцидент в Овидиополе.