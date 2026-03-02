Ключевые моменты:

Группа действовала через ОО «Украина – это мать» и добровольческое формирование. За 1000 долларов – удостоверение члена ОО.

Клиентов добавляли в Telegram-канал с геолокациями ТЦК-постов и инструкциями для проверок. Ежемесячная абонплата – 3000 грн, с угрозами мобилизации за неуплату.

В Одесской области – 300 участников, по Украине – до 1500.

Что известно

По информации Одесской областной прокуратуры, в Одессе правоохранители раскрыли большую схему уклонения от мобилизации, замаскированную под общественную организицию. Организаторы предлагали мужчинам «защиту» от повесток и проверок за деньги. Среди фигурантов – руководители общественной организации и представители территориальных центров комплектования (ТЦК).

Следует отметить, что преступная группа действовала под прикрытием ОО «Украина – это мать» и связанного с ней добровольческого формирования. Руководитель организации, два заместителя и еще двое участников сговорили с должностными лицами ТЦК Одесской области. Они выдавали удостоверения членов ОО как «иммунитет» от мобилизации. За 1000 долларов клиент получал документ и должен был участвовать в патрулях с ТЦК. «VIP-пакет» за 3000 долларов освобождал от дежурств. Дополнительно обещали снять с розыска из-за несанкционированных правок в базах данных и «решить вопрос» при задержании.

Также клиентов добавляли в Telegram-канал с геолокациями постов ТЦК и советами по проверкам документов. Ежемесячная плата — 3000 грн, за неуплату угрожали мобилизацией. В ходе операции подставные лица с удостоверениями избегали призыва. Зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов за удостоверение с последующим распределением между организаторами.

Интересно, что ежемесячный доход достигал 30 млн. грн. В Одесской области — около 300 участников, по всей Украине — до 1500. Провели 64 обыска, изъяли более 1,6 млн грн наличных денег, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 авто, десятки удостоверений и печатей.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд арестовал их без залога. Проверяют причастность должностных лиц ТЦК. Следствие продолжается.