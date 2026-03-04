Ключевые моменты:

5 марта в Одессе пройдет Марш за права женщин.

Акция посвящена вопросам безопасности, достоинства и прав женщин.

Организаторы – профильный департамент мэрии при поддержке общественных организаций.

Сбор – в 10:00 у памятника Дюку де Ришелье.

Организаторы подчеркивают: в условиях войны и социальных вызовов голос женщины должен звучать громче. Марш призван привлечь внимание к безопасности, взаимной поддержке и неоценимому вкладу женщин в жизнь общества – от передовой до гуманитарного тыла.

Участницы и участники акции соберутся, чтобы выразить солидарность:

с женщинами, которые с оружием в руках защищают Украину;

с матерями, женами и сестрами, которые ждут возвращения близких;

с теми, кто нуждается в поддержке после пережитых трудностей;

со всеми, кто ежедневно трудится ради развития и безопасности наших громад.

«Марш – это пространство единства, взаимоуважения и общего голоса за безопасную среду, в которой каждая женщина может чувствовать себя защищенной, услышанной и ценной», – отмечают в мэрии.

Сбор участников – в 10:00 у памятника Дюку де Ришелье. Марш станет частью всеукраинской инициативы, которая подчеркивает: 8 марта – это не только символическая дата, а повод говорить о правах женщин, их защите и равных возможностях.

Акция организована Департаментом труда и социальной политики Одесского горсовета при поддержке ОО «Культура демократии» и БФ «Позитивные женщины Одесса».