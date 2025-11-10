Ключевые моменты:
- Игорь работал поваром до войны, любил свое дело и умел поднять настроение коллегам.
- Погиб, выполняя боевое задание, оставив после себя светлую память и благодарность близких.
Детали
В семье ресторана «Золотое Руно» — большая потеря.
С болью в сердце сообщаем, что в бою за Украину погиб наш коллега, друг и необыкновенный человек — Игорь Колесниченко.
Игорь был не просто отличным поваром — он был душой команды. Человеком с большим сердцем, искренним и всегда готовым помочь. Любящий отец, верный друг, настоящий герой.
Его улыбка, доброе слово и тепло, которым он делился со всеми, навсегда останутся в наших воспоминаниях.
Светлая память и вечное почтение
Написали на фейсбук-странице ресторана «Золотое Руно».
