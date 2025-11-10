Ключевые моменты:

Игорь работал поваром до войны, любил свое дело и умел поднять настроение коллегам.

Погиб, выполняя боевое задание, оставив после себя светлую память и благодарность близких.

Детали

В семье ресторана «Золотое Руно» — большая потеря.

С болью в сердце сообщаем, что в бою за Украину погиб наш коллега, друг и необыкновенный человек — Игорь Колесниченко.

Игорь был не просто отличным поваром — он был душой команды. Человеком с большим сердцем, искренним и всегда готовым помочь. Любящий отец, верный друг, настоящий герой.

Его улыбка, доброе слово и тепло, которым он делился со всеми, навсегда останутся в наших воспоминаниях.

Светлая память и вечное почтение

Написали на фейсбук-странице ресторана «Золотое Руно».

