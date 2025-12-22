Ключевые моменты:

В Одесской области запустили центр для реабилитации детей, ветеранов, военных и семей, пострадавших от войны.

Иппотерапия объединяет спорт, медицину и социальную поддержку для физического и эмоционального обновления.

Движения лошади имитируют походку, улучшают координацию, баланс, мышечный тонус, снижают спастичность.

Помогают военным и детям

В Одесской области открыто новое Пространство иппотерапии, которое помогает в реабилитации детям, защитникам, ветеранам и семьям, понесшим потери из-за войны. Во вновь заведении есть возможность для физического и эмоционального восстановления, ведь здесь сочетается спорт, медицинские практики и социальная помощь.

Стоит отметить, что Пространство превратилось в центр, где физические упражнения лечат не только тело, но и душу. Особую методику разработали для малышей.

В общем, во время открытия пространства иппотерапии для гостей подготовили специальные зоны и занятия:

арт-терапию;

психологическую помощь;

зону для общения;

творческие занятия;

мастер-класс по чирлидингу от Одесской областной Федерации чирлидинга и чирспорта.

Важность иппотерапии

В общем, иппотерапия признана одним из мощнейших средств реабилитации. Эта терапия сочетает в себе физические, психологические и социальные эффекты от взаимодействия с лошадью. Ведь движения животного имитируют человеческую походку, активируя мышцы, которые обычно не вовлечены, и стимулируя нейромышечную систему, поэтому эта форма реабилитации улучшает координацию, баланс, мышечный тонус и силу, особенно у пациентов с церебральным параличом, рассеянным склерозом или травмами позвоночника. Иппотерапия снижает спастичность, способствует правильной осанке, ходу и выносливости, а также развивает мелкую моторику.Также после контакта с лошадьми уменьшается тревожность, страх и замкнутость, улучшается эмоциональное состояние, самооценка и внимание. К слову, контакт с животным действует как естественный антистресс, способствуя социализации и гармоничному восприятию мира, что полезно для детей с аутизмом или психическими расстройствами.

Что касается военных и ветеранов, то иппотерапия помогает восстанавливаться после ранений, бороться со стрессом и улучшать психофизическую адаптацию через комбинацию физических упражнений и эмоциональной поддержки.

