Ключевые моменты:

11 ноября прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Возможны недомогания у метеозависимых людей и сбои в энергосистемах.

На Солнце зафиксированы мощные вспышки, одна из которых — класса X1.8 — стала причиной шторма.

Магнитная буря 11 ноября 2025: прогноз и влияние на людей

Магнитная буря, начавшаяся 10 ноября, продолжается. Причина — двойной удар потоков солнечной плазмы (КВМ), сила которых достигает G1–G3. Второй удар, ожидаемый 11 ноября, связан с мощной вспышкой, произошедшей 9 ноября. По данным Meteoagent, возмущения магнитного поля наблюдаются уже неделю, а К-индекс снова превысил 5.

По данным сайта Meteoprog.com, во вторник, 11 ноября, солнечная активность повышена: за последние сутки произошло девять вспышек класса C и одна мощная — X1.2. Именно такие вспышки X-класса считаются самыми сильными и могут вызывать радиационные и геомагнитные штормы.

Согласно прогнозам, геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Вероятность возникновения небольшого геомагнитного шторма оценивается в 40%, а большого — в 30%.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Магнитные бури могут вызывать:

головные боли, усталость, раздражительность, бессонницу;

перепады давления, учащённое сердцебиение, боли в суставах;

обострение хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых;

снижение концентрации внимания и ухудшение сна.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Следите за прогнозами, чтобы заранее подготовиться.

Соблюдайте режим сна — не менее 7–9 часов в сутки.

Пейте больше воды (до 2–3 литров в день), чтобы избежать обезвоживания.

Сократите стресс и физическую нагрузку, предпочтите спокойные прогулки.

Питайтесь правильно: меньше жирной, соленой и острой пищи, больше овощей, фруктов и продуктов с магнием.

Проветривайте помещение и избегайте душных мест.

При хронических заболеваниях контролируйте давление и держите под рукой лекарства.

Если самочувствие ухудшится — обратитесь к врачу.

