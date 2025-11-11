Ключевые моменты:
- 11 ноября прогнозируется магнитная буря уровня G1.
- Возможны недомогания у метеозависимых людей и сбои в энергосистемах.
- На Солнце зафиксированы мощные вспышки, одна из которых — класса X1.8 — стала причиной шторма.
Магнитная буря 11 ноября 2025: прогноз и влияние на людей
Магнитная буря, начавшаяся 10 ноября, продолжается. Причина — двойной удар потоков солнечной плазмы (КВМ), сила которых достигает G1–G3. Второй удар, ожидаемый 11 ноября, связан с мощной вспышкой, произошедшей 9 ноября. По данным Meteoagent, возмущения магнитного поля наблюдаются уже неделю, а К-индекс снова превысил 5.
По данным сайта Meteoprog.com, во вторник, 11 ноября, солнечная активность повышена: за последние сутки произошло девять вспышек класса C и одна мощная — X1.2. Именно такие вспышки X-класса считаются самыми сильными и могут вызывать радиационные и геомагнитные штормы.
Согласно прогнозам, геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Вероятность возникновения небольшого геомагнитного шторма оценивается в 40%, а большого — в 30%.
Как магнитная буря влияет на здоровье
Магнитные бури могут вызывать:
- головные боли, усталость, раздражительность, бессонницу;
- перепады давления, учащённое сердцебиение, боли в суставах;
- обострение хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых;
- снижение концентрации внимания и ухудшение сна.
Как облегчить состояние во время магнитной бури
- Следите за прогнозами, чтобы заранее подготовиться.
- Соблюдайте режим сна — не менее 7–9 часов в сутки.
- Пейте больше воды (до 2–3 литров в день), чтобы избежать обезвоживания.
- Сократите стресс и физическую нагрузку, предпочтите спокойные прогулки.
- Питайтесь правильно: меньше жирной, соленой и острой пищи, больше овощей, фруктов и продуктов с магнием.
- Проветривайте помещение и избегайте душных мест.
- При хронических заболеваниях контролируйте давление и держите под рукой лекарства.
Если самочувствие ухудшится — обратитесь к врачу.
