Жители разных районов Одессы возмущены тем, что некоторые группы остаются без света много часов подряд, а некоторые адреса вообще не отключают.

Люди жалуются, что график часто не выдерживается, а свет могут так и не дать между отключениями.

Многочисленные комментарии одесситов на Фейсбук-странице ДТЭК свидетельствуют, что часть домов в последние дни находится без электроэнергии, в то время как другие почти не отключаются. Отдельные группы ожидают свет уже как бонус, а жители просят соблюдать график, объяснять изменения и «не издеваться» над потребителями.

Согласно разъяснению ДТЭК, причина изменений – аварийные ситуации или ремонтные работы. В таких случаях дома временно подключают по альтернативной схеме, а после восстановления сетей возвращают потребителей к обычному графику.

Энергетики также отмечают: все корректировки графиков проводятся в соответствии с командами «Укрэнерго», и они могут меняться несколько раз в день.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber ;

в чат-боте в Telegram .

