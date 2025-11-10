Ключевые моменты:
- Жители разных районов Одессы возмущены тем, что некоторые группы остаются без света много часов подряд, а некоторые адреса вообще не отключают.
- Люди жалуются, что график часто не выдерживается, а свет могут так и не дать между отключениями.
Детали
Многочисленные комментарии одесситов на Фейсбук-странице ДТЭК свидетельствуют, что часть домов в последние дни находится без электроэнергии, в то время как другие почти не отключаются. Отдельные группы ожидают свет уже как бонус, а жители просят соблюдать график, объяснять изменения и «не издеваться» над потребителями.
Согласно разъяснению ДТЭК, причина изменений – аварийные ситуации или ремонтные работы. В таких случаях дома временно подключают по альтернативной схеме, а после восстановления сетей возвращают потребителей к обычному графику.
Энергетики также отмечают: все корректировки графиков проводятся в соответствии с командами «Укрэнерго», и они могут меняться несколько раз в день.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
