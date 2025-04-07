К операции были привлечены сотрудники водной полиции и ЗМО №23. Мужчина использовал запрещенные орудия лова — четыре ятеры типа «гармошка». Общий вес улова составил более 11 кг.

В результате задержания было изъято 3 200 атерин, 64 бычка, 108 трехголовых колючек и 187 крабов. Убытки, нанесенные рыбному хозяйству Украины, оцениваются в 249 016 гривен.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они изъяли как орудия лова, так и сам улов. Часть живых крабов — 187 особей — удалось вернуть в естественную среду.

Против задержанного составлен протокол по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Рыбоохранный патруль призывает граждан сообщать о случаях браконьерства по телефону горячей линии: (098) 798-47-93.

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