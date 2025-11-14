Ключевые моменты:

В Хаджибейском лимане зафиксировано падение уровня воды и рост солености.

Промышленные уловы состоят только из карпа и амура.

Популяция местной креветки сокращается, в то время как чужеродный вид быстро распространяется.

Мониторинг Хаджибейского лимана: состояние экосистем

Специалисты Черноморского отдела Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Госрыбагентства провели полевые работы на двух контрольных точках в нижней части Хаджибейского лимана.

Во время обследования отобрали пробы зообентоса, фитопланктона и зоопланктона, а также измерили основные гидрологические показатели — температуру, минерализацию и уровень растворенного кислорода. Результаты показали: уровень воды в лимане снижается, а ее минерализация, наоборот, растет.

Анализ уловов показал, что в водоеме преобладают чешуйчатый и зеркальный карп, а также белый амур — других промышленных видов не зафиксировано.

Отдельное внимание ученые уделили местной креветке Palaemon elegans. Из-за заниженной солености воды ее популяция находится в депрессивном состоянии: средний размер особей уменьшается, а промысел фактически прекращен. Во время мониторинга исследователи собрали соответствующие образцы.

Параллельно изучается распространение чужеродного вида — креветки Macrobrachium nipponense. Ее интродуцировали в водоемы региона еще в 1980-х годах, и с тех пор она успешно адаптировалась и распространилась: от Кучурганского водохранилища до Днестра, прилегающих прудов и Днестровского лимана. За последние годы этот вид стал массовым в Дунае и соседних озерах. Именно поэтому в 2026 году планируют начать его промышленный вылов в реке Дунай.

