Ключевые моменты:

В Одессе можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ, а также получить экспресс-тесты на гепатиты B, C и сифилис в пункте FREE ZONE по ул. Агрономическая, 77.

Многие инфекции, в частности ВИЧ, длительное время могут не иметь симптомов, поэтому человек может неосознанно передавать вирус другим.

Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус — пройти тест, который позволяет вовремя начать лечение и защитить близких.

Антиретровирусная терапия не уничтожает ВИЧ, но позволяет контролировать его, сохранять иммунитет и жить полноценной жизнью.

Почему стоит проходить тестирование, даже если нет симптомов

Многие инфекции — ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис — длительное время могут не иметь никаких видимых признаков. Человек чувствует себя здоровым, но в то же время может быть инфицированным и неосознанно передавать вирус другим.

Так, например, бессимптомный период при ВИЧ длится в среднем 5–7 лет. В течение этого времени вирус постепенно разрушает иммунную систему. На этом фоне человек начинает часто болеть, увеличивается риск развития различных инфекций и проблем со здоровьем. Как правило, на этом этапе человек принимает решение обратиться к врачу. Однако за это время вирус уже может нанести необратимый вред здоровью.

Как узнать свой ВИЧ-статус?

Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус — пройти тестирование. Своевременное выявление позволяет начать лечение, сохранить качество жизни и защитить близких.

Тестирование особенно рекомендуется людям, которые:

употребляют инъекционные наркотики;

имеют незащищенные половые контакты, в частности с партнером с неизвестным ВИЧ-статусом;

проходили медицинские манипуляции, стерильность которых вызывает сомнение.

Специалисты советуют проверяться не реже одного раза в год или после рискованных контактов.

Своевременное прохождение теста позволяет узнать о своем ВИЧ-статусе, при необходимости — начать лечение, сохранить качество жизни и уменьшить риск дальнейшей передачи инфекций.

ВИЧ лечится?

Современная медицина позволяет контролировать ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). Она не уничтожает вирус, но снижает его до уровня, когда он не вредит иммунитету и не передается другим.

«Люди, которые регулярно принимают АРТ и имеют неопределяемый уровень вируса в крови, не передают вирус другим, могут жить полноценной жизнью, создавать семьи, иметь детей», — отмечают специалисты Центра общественного здоровья МОЗ.

Услуги по тестированию на ВИЧ, антиретровирусная терапия, доконтактная и постконтактная профилактика бесплатны для всех, кто в этом нуждается.

Где бесплатно протестироваться в Одессе?

Уже три года благотворительная организация FREE ZONE предоставляет услуги тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис в разных регионах Украины. В пунктах FREE ZONE можно пройти быстрый тест, за несколько минут узнать результаты, получить консультацию и сопровождение специалиста — и все это бесплатно и абсолютно конфиденциально.

В Одессе пункт тестирования FREE ZONE находится по адресу ул. Агрономическая, 77.

Записаться на тестирование можно по номеру: 097 978 82 90.

Контактное лицо — Ирина, координатор FREE ZONE.

В пунктах тестирования также действует программа поддержки — сопровождение в решении важных вопросов (поиск жилья, сопровождение к врачу при необходимости, восстановление документов, психологическая и социальная поддержка и т. д.).

Регулярное тестирование — это ответственность

Даже если вы чувствуете себя хорошо, стоит узнать свой ВИЧ-статус. Это просто, быстро и бесплатно. Пройдите тест сами и поделитесь этой информацией с теми, кому она может пригодиться.