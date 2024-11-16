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Раны Одессы: прилет, пожар, наводнение (фоторепортаж)

Раны Одессы: прилет, пожар, наводнение (фоторепортаж)

Историческая улица в историческом центре города… После ужасной ночи с прилетами она частично перекрыта. Не проедешь. Уже знакомая картина во время войны: прилет, пожар, наводнение…

Мы только в одном из многих пострадавших домов… Мужчина стоит, смотрит на работу спасателей – они все еще здесь, работают, хотя прошла и ночь, и почти день (информация на утро пятницы 15 ноября – ред.) и повторяет тихо: «Ужас! Какой ужас!»…

Да, очередной ужас… Иду во двор, там люди выносят свои вещи. Это из тех квартир, в которых находиться уже никак нельзя.

Одесса после обстрела 15 ноября
Одесса, Пастера, 15 ноября
центр Одессы после обстрела
Одесса после обстрела 15 ноября, Пастера
Одесса после обстрела 15 ноября, пострадавший дом
Одесса после обстрела 15 ноября, спасатели

– О какой квартире вы спрашиваете? У нас ее уже нет, – слышу ответ на чей-то вопрос.

Татьяна и Ирина – местные жительницы. Тоже что-то выносят из квартиры:

– Что пострадало, спрашиваете? Да все пострадало. Вся квартира. Практически ничего нет целого. Да и ничего сухого – тоже. Что-то смогли вынести, но это только что-то, не больше, – рассказывает Ирина.

Татьяна добавляет:

– Не погибли – уже счастье… А все только потому, что нас дома не было. Мы уехали на два часа в это время. Слава Богу. Бог нас уберег. В гостях были там и увидели видео, что наш дом горит.

Одесса после обстрела 15 ноября, балкон
Одесса после обстрела 15 ноября, мусор
Одесса после обстрела 15 ноября, окно пострадавшего дома
Одесса после обстрела 15 ноября, потолок
Одесса после обстрела 15 ноября, жильцы пострадавшего дома
Одесса после обстрела 15 ноября, разбитое окно
Одесса после обстрела 15 ноября, балкон
Одесса после обстрела 15 ноября,токна
Одесса после обстрела 15 ноября, дом после пожара
Одесса после обстрела 15 ноября, на балконе
Одесса после обстрела 15 ноября, фасад дома

…Заходим внутрь квартиры (это первый этаж). Вода все еще льется: спасатели говорят, что на втором этаже все еще есть угроза огня.

Внутри – кошмар… Ирина говорит:

– Вот сами видите: квартира полностью разрушена. Тут уже потолка нет, а тут вот-вот обвалится… Так что осторожно… Подпорная балка обвалилась, все упало, вода, как видите, продолжает течь. Наводнение…

Одесса после обстрела 15 ноября, квартира
Одесса после обстрела 15 ноября, пострадавшая квартира
Одесса после обстрела 15 ноября, внутри
Одесса после обстрела 15 ноября, снаружи
Одесса после обстрела 15 ноября, дом на пастера

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Выходим во двор. Женщины смотрят на второй и третий этажи:

– Кажется, вот-вот второй этаж на нас обвалится… Нам пленку хотели дать, но какая там уже пленка?!.. Больше ничего пока не обещают. Прогнозы неутешительны: говорят, наш флигель может окончательно рухнуть. Это так и может произойти. Дом ведь очень старый. И как он после прилета, пожара и этого наводнения вообще еще держится… Кошмар!

Действительно, кошмар… И это только в одном из многих разрушенных жилых домов…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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