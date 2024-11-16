Раны Одессы: прилет, пожар, наводнение (фоторепортаж)

Мы только в одном из многих пострадавших домов… Мужчина стоит, смотрит на работу спасателей – они все еще здесь, работают, хотя прошла и ночь, и почти день (информация на утро пятницы 15 ноября – ред.) и повторяет тихо: «Ужас! Какой ужас!»…

Да, очередной ужас… Иду во двор, там люди выносят свои вещи. Это из тех квартир, в которых находиться уже никак нельзя.

– О какой квартире вы спрашиваете? У нас ее уже нет, – слышу ответ на чей-то вопрос.

Татьяна и Ирина – местные жительницы. Тоже что-то выносят из квартиры:

– Что пострадало, спрашиваете? Да все пострадало. Вся квартира. Практически ничего нет целого. Да и ничего сухого – тоже. Что-то смогли вынести, но это только что-то, не больше, – рассказывает Ирина.

Татьяна добавляет:

– Не погибли – уже счастье… А все только потому, что нас дома не было. Мы уехали на два часа в это время. Слава Богу. Бог нас уберег. В гостях были там и увидели видео, что наш дом горит.

…Заходим внутрь квартиры (это первый этаж). Вода все еще льется: спасатели говорят, что на втором этаже все еще есть угроза огня.

Внутри – кошмар… Ирина говорит:

– Вот сами видите: квартира полностью разрушена. Тут уже потолка нет, а тут вот-вот обвалится… Так что осторожно… Подпорная балка обвалилась, все упало, вода, как видите, продолжает течь. Наводнение…

Выходим во двор. Женщины смотрят на второй и третий этажи:

– Кажется, вот-вот второй этаж на нас обвалится… Нам пленку хотели дать, но какая там уже пленка?!.. Больше ничего пока не обещают. Прогнозы неутешительны: говорят, наш флигель может окончательно рухнуть. Это так и может произойти. Дом ведь очень старый. И как он после прилета, пожара и этого наводнения вообще еще держится… Кошмар!

Действительно, кошмар… И это только в одном из многих разрушенных жилых домов…

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