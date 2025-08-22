Ключевые моменты

Полиция Одесской области разыскивает 16-летнего Игоря Андрейко, который 28 июля пошёл купаться на центральный пляж Черноморска и пропал.

Приметы подростка: рост около 164 см, худощавый, тёмные короткие волосы, карие глаза. На теле есть родимые пятна и шрамы. Был в плавках.

Информацию о возможном местонахождении просят сообщать по телефонам полиции или на линию «102».

Водолазы ГСЧС продолжают поисковые работы

Отец подростка объявил голодовку у отделения полиции Черноморска, обвиняя правоохранителей в бездействии.

Устанавливается местонахождение 16-летнего Андрейку Игоря, который 28 июля пошел купаться на центральном пляже в городе Черноморск и пропал. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в полиции Одесской области.

Сообщается, что рост парня примерно 164 см, худощавого телосложения, волосы короткие и темные, глаза карие. Был одет в плавки.

Из особых примет: родимые пятна на затылке и на спине, под лопатками три полосы в виде шрамов.

Любую информацию о местонахождении парня просят сообщить в полицию по телефонам: (048) 779-47-95, ‪(+380) 67-589-02-64‬, ‪(+380) 98-883-21-00‬ или на спецлинию 102.

Напомним, в тот день в море была штормовая погода и спасателям пришлось вытаскивать из воды десять детей, которые проигнорировали запрет купания. Поиски пропавшего Игоря продолжаются по сей день. По данным ГСЧС, водолазы обследовали 648 тыс. м кв. морского дна и более 600 км побережья.

На двадцатый день после исчезновения отец мальчика объявил о намерении устроить голодовку у отделения полиции в Черноморске – в знак протеста против бездействия в поисках ребенка правоохранителей и городских властей.

Ранее в Нацполиции рассказали, как именно погиб мужчина, подорвавшийся на мине во время отдыха на запретной территории побережья Одесской области.

Читайте также: Детское путешествие длиной в 8 км: на Одесчине нашли пропавшего у моря пятилетнего ребенка