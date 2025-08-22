Ключевые моменты:

Растительное молоко делают из сои, миндаля, овса или риса — по виду и вкусу оно напоминает коровье, хотя юридически молоком не считается.

Напиток подходит тем, кто не переносит лактозу, соблюдает пост или диету, но в составе некоторых видов могут быть сахар и добавки.

Спрос на растительное молоко растет стремительно, хотя по объемам производства оно пока значительно уступает коровьему.

Что такое растительное молоко?

По закону молоком можно называть только продукт животного происхождения. Однако напитки на основе сои, миндаля, овса или риса напоминают его по виду и вкусу. Известно, что еще в Средневековье готовили миндальное молоко, а соевое использовали в Китае несколько веков назад.

Диетические свойства

Растительное молоко не содержит холестерина и подходит людям с непереносимостью лактозы, вегетарианцам и тем, кто соблюдает пост. Оно часто используется в диетическом питании и может быть безглютеновым (например, кокосовое, рисовое, соевое). В то же время некоторые производители добавляют сахар, масла и стабилизаторы, поэтому важно проверять состав.

Может ли оно конкурировать с коровьим?

Объемы производства растительного молока в Украине за последние годы выросли более чем в 12 раз, но пока оно занимает лишь небольшую нишу. Для сравнения: в 2021 году надои коровьего молока составили более 5 миллионов тонн, тогда как растительного — лишь десятки тысяч.

