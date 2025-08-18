Ключевые моменты:

Напомним, 28 июля на городском пляже Черноморска во время купания в море исчез 16-летний юноша. С тех пор прошло уже 20 дней. По данным ГСЧС, водолазы продолжают обследование акватории: проверено около 550 тыс. кв. метров морского дна и 570 км побережья.

Отец подростка, Вадим Петрович, отметил, что поисками фактически занимаются только водолазы ГСЧС и добровольцы. Однако он выразил недовольство действиями правоохранителей и городских властей и объявил бессрочную голодовку.

«Официально заявляю о начале мной бессрочной голодовки под зданием отделения полиции города Черноморск – в знак протеста против бездействия полиции города Черноморск и полиции Одесской области, а также государственных, местных структур и органов Одесской области. Акция протеста, моя голодовка, будет направлена против вероятного сокрытия фактов халатности со стороны администрации города и руководства коммунального пляжа, против возможного сговора между полицией и руководством города Черноморск, против бездействия», – заявил он в видеообращении.

