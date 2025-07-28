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В море в Черноморске на улице Пляжной пропал парень 2009 года рождения.

Несмотря на штормовое предупреждение, спасатели вытащили из воды 10 детей.

Подробности происшествия на центральном пляже

Сообщение о том, что в море пропал подросток, поступило в Службу спасения 28 июля. Для проведения поисковых работ на место было немедленно направлено водолазное отделение ГСЧС. Сейчас поиски продолжаются.

Как сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев, в этот день на пляже было объявлено штормовое предупреждение и вывешен красный флаг, что означает полный запрет купания из-за больших волн и опасных условий. Несмотря на это, люди заходили в воду. По словам городского головы, спасательная служба спасла 10 детей. Он обратился к родителям с призывом соблюдать правила безопасности, чтобы не превратить отдых в трагедию.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей также предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Одесской области. Синоптики прогнозировали грозу и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.

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