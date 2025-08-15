Ключевые моменты:

10 августа в Одесской области из-за подводных мин погибли три человека , еще один человек госпитализирован.

По факту трагедии возбуждено уголовное производство по статье «несчастный случай».

Как происходила трагедия

Как стало известно, мужчина заплыл более чем на 100 метров от берега и наткнулся на подводную мину. Он был в море на глазах у своих детей.

Напомним, что в тот же день на другой территории — в Затоке — также погибли люди в результате взрыва мин. Еще один человек был травмирован и доставлен в больницу.

По всем случаям полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай».

Всего с начала 2025 года в Одесской области во время купания в море от взрыва мин погибли пять человек, а с начала полномасштабного вторжения — уже девять.

