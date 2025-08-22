Ключевые моменты:

В Одесском историко-краеведческом музее открыли вернисаж «Вышитая моя Саражинка», посвященный Дню Независимости.

Представлено около 130 работ нескольких поколений жительниц села Саражинка.

В коллекции есть старинные вышивки и современные работы мастериц.

– В сборник входят произведения из сундуков прабабушки и бабушки, а также работы, созданные современными мастерицами села. Саражинка издавна славится мастерами декоративно-прикладного искусства, в частности вышивальщицами, которые свято хранят и приумножают этот красочный мир искусства, – делится одна из основательниц ОО «Краеведческий музей «Моя Саражинка» Оксана Ласкорунская.

Богатство тематики, техника вышивания, великолепие сюжетов, орнаментов и узоров, где каждая линия, крестики, зигзаги и ромбики несут энергетический заряд, восхищает и удивляет.

Поэтому одесситы и гости города имеют возможность ознакомиться со старожитностями Саражинки, произведениями древнего украинского искусства, которое является не просто одеждой или предметами быта. В нем символ и корни нации, верования и генетический код украинцев.

Вернисаж «Вышитая моя Саражинка» ждет поклонников в Одесском историко-краеведческом музее по адресу: ул. Ланжероновская, 24-а, и продлится до 20 сентября.

