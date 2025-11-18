погибший

Ключевые моменты:

  • Погиб 32-летний военнослужащий Артем Середенко из Белгород-Днестровского.
  • Он пал 6 ноября в районе Доброполья Запорожской области.
  • Прощание с защитником состоится 19 ноября.

На фронте погиб защитник Артем Середенко

Еще один защитник Украины, уроженец Белгород-Днестровского, навсегда стал частью Небесного украинского войска. 32-летний Артем Николаевич Середенко был добрым, светлым и ответственным человеком, отмечают в районной администрации.

6 ноября 2025 года Артем погиб в бою возле населенного пункта Доброполье Пологовского района Запорожской области.

Артем Середенко

Похороны Артема Середенко пройдут 19 ноября. Родные, родители, близкие и побратимы глубоко скорбят о его уходе. Белгород-Днестровская районная государственная (военная) администрация выразила искренние соболезнования семье и всем, кто знал Героя.

Читайте также: Зеленский вручил «Золотую Звезду» семье погибшего Героя Украины из Одесской области

