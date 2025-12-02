Ключевые моменты:

Путин назвал атаки на танкеры «пиратством» и пригрозил усилить удары по портам Украины.

Россия также угрожает танкерам стран, которые поддерживают Украину.

Украина заявляет, что не имеет отношения к атаке на судно Midvolga 2 и намекает на возможную провокацию России.

Угрозы России и атаки на танкеры в Черном море

Комментируя недавние инциденты в Черном море, Владимир Путин заявил, что недавние атаки на танкеры — это «пиратство со стороны Украины». Он сообщил, что Россия рассматривает ответные меры, включая расширение ударов по портовым сооружениям и судам, заходящим в украинские порты.

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря», — заявил Путин.

Он также пригрозил атаковать танкеры стран, которые, по мнению Кремля, помогают Киеву. Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на российские медиа.

Ранее украинские СМИ писали, что атаки на российские танкеры могли быть операцией СБУ. Официальные органы этого не подтверждали, но и не опровергали.

Украина опровергает причастность к атаке на танкер Midvolga 2

Утром 2 декабря недалеко от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga 2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию. Инцидент произошел примерно в 80 милях от севера Турции, о чем сообщило Управление морских дел министерства транспорта Турции.

МИД Украины официально отверг обвинения России. Спикер ведомства Георгий Тихий заявил, что Украина «не имеет никакого отношения» к этому инциденту и назвал российские заявления пропагандой.

Он также отметил, что маршрут судна вызывает сомнения: путь через свободную экономическую зону Турции не выглядит логичным и может указывать на возможную инсценировку со стороны России.

Напомним, ночной удар дрона по Измаилу 17 ноября привел к пожару на турецком танкере со сжиженным газом. Из-за риска взрыва в Румынии эвакуировали жителей нескольких сел.