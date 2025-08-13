В бою на Донетчине погиб полицейский Сергей Магла из Одесской области

Ключевые моменты:

11 августа 2025 года на фронте погиб 35-летний лейтенант полиции Сергей Магла из поселка Бессарабское Болградского района на Одесчине;

Уроженец Тарутино (ныне Бессарабское), работал в Болградском райотделе полиции, служил в стрелковом батальоне полиции особого назначения Одесской области;

Сергей Магла погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области. У погибшего остались мать, жена и трое маленьких детей;

Дата прощания с Героем пока не объявлена.

О невосполнимой потере сообщили сегодня в Бессарабском сельском совете и в областном управлении полиции.

«С глубокой болью в сердце сообщаем, наш Земляк, уроженец поселка Бессарабское Болградского района Одесской области, старший лейтенант полиции Магла Сергей Романович погиб при исполнении служебного долга. Украина снова потеряла своего верного сына, которого не забудет никогда… Он отдал самое ценное – свою жизнь – ради мира, ради будущего нашей страны, ради каждого из нас. Сергей был настоящим воином, мужественным, преданным, несгибаемым. Его сердце билось в ритме любви к Родине», – говорится в сообщении Тарутинской громады.

А в полиции рассказали, что Сергей воевал в составе стрелкового батальона полиции Одесщины. Он получил смертельное ранение 11 августа во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Сергей Магла вырос в поселке Тарутино (ныне Бессарабское) Болградского района. Свой жизненный путь связал с правоохранительными органами. Получив образование в Одесском государственном университете внутренних дел, он работал на разных должностях в Болградском районном отделе полиции, в частности, инспектором сектора реагирования патрульной полиции и участковым офицером полиции. В июне 2024 года добровольно вступил в ряды стрелкового батальона полиции особого назначения Главка Нацполиции в Одесской области.

«Старший лейтенант полиции погиб 11 августа 2025 года во время выполнения боевого задания. В результате артиллерийских обстрелов врага Сергей получил ранения, несовместимые с жизнью. У него остались мать, жена и трое маленьких сыновей, самый маленький из которых родился всего несколько месяцев назад.

Сергей Магла обладал добром сердцем, был честным, порядочным, профессиональным, всегда готов поддержать и помочь. Его уважали, ему доверяли, любили. Он оставил глубокий след в сердцах каждого, кто его знал», – сообщили коллеги погибшего.

Дата прощания с Героем пока не уточняется.

