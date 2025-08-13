Ключевые моменты:

Мологовская громада прощается с защитником Владимиром Гречкой;

Погиб 27 августа 2024 года вблизи Красногоровки Донецкой области;

Белгород-Днестровская РГА выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Старший лейтенант Владимир Петрович Гречка (1972 года рождения) погиб 27 августа 2024 года, вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области. Он отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии, сообщает Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Владимир возвращается в родное село на щите, навсегда оставаясь в памяти жителей Мологовской громады как человек чести, добрых дел и светлой души. Его смерть стала тяжелой утратой для всей общины, родных, друзей и побратимов.

В сообщении подчеркивается, что благодаря таким людям, как Владимир Гречка, мы имеем возможность жить под мирным небом и говорить на родном языке.

