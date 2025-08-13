Ключевые моменты:

На Соборной площади Одессы монтируют обновленную детскую мега-площадку: устанавливаются новые игровые конструкции, скамейки, урны и элементы благоустройства;

Площадка создается по программе «Безбарьерная Одесса» с условиями доступности для детей с инвалидностью и особыми потребностями;

Предыдущая инклюзивная площадка, открытая в 2019 году, была демонтирована в апреле 2025 года из-за аварийного состояния;

Заказчик проекта – КП «Горзелентрест», работы активно продвигаются.

От демонтажа к монтажу

В апреле этого года «Одесское жизнь» сообщало о демонтаже предыдущей инклюзивной детской мега-площадки. Тогда решение было обусловлено аварийным состоянием конструкций и потенциальной опасностью для детей. Официально заявляли: «на месте демонтированной площадки планируется обустроить современное игровое пространство для маленьких жителей города». Напомним, та площадка, открытая осенью 2019 года, не проработала и шести лет.

По программе «Безбарьерная Одесса»

Сегодня на Соборной площади продолжается капитальный ремонт элементов благоустройства территории в соответствии с Городской целевой программой «Безбарьерная Одесса». Специалисты работают над созданием специальной детской площадки с условиями доступности для детей с инвалидностью, нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и аутоиммунными заболеваниями. Заказчиком проекта выступает КП «Горзелентрест». Работы уже заметно продвигаются вперед. Как выглядит площадка сейчас – смотрите на наших фотографиях.

Фото автора