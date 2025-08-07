Ключевые моменты
- 2 августа 2025 года погиб Александр Бурьянов — уроженец Болградщины;
- Служил в Государственной погранслужбе, воевал с 2014 года;
- Погиб на Донецком направлении.
Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Александр Бурьянов погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении 2 августа 2025 года. Трагическую весть сообщили в Болградской районной государственной администрации.
Александр родился в городе Болград в 1982 году, но в последние годы проживал в городе Черноморск, откуда и был мобилизован в ряды ВСУ. Воин защищал границы Украины и участвовал в боях с российским агрессором с 2014 года.
Похоронят Героя в родном Болграде.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о гибели в российском плену жителя поселка Сарата Одесской области Александра Лепского.