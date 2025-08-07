погибший

Ключевые моменты

  • 2 августа 2025 года погиб Александр Бурьянов — уроженец Болградщины;
  • Служил в Государственной погранслужбе, воевал с 2014 года;
  • Погиб на Донецком направлении.

Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Александр Бурьянов погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении 2 августа 2025 года. Трагическую весть сообщили в Болградской районной государственной администрации.

Олександр Бур’янов

Александр родился в городе Болград в 1982 году, но в последние годы проживал в городе Черноморск, откуда и был мобилизован в ряды ВСУ. Воин защищал границы Украины и участвовал в боях с российским агрессором с 2014 года.

Похоронят Героя в родном Болграде.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о гибели в российском плену жителя поселка Сарата Одесской области Александра Лепского.

