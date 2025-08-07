Ключевые моменты

На войне погиб Виктор Немазенко — бывший директор и учитель физкультуры Викторовской школы.

Виктор Демьянович вступил в ряды ВСУ с первых дней вторжения.

Как сообщили в Сторомаяковском сельском совете, до полномасштабного вторжения Виктор Демьянович работал в школе, где преподавал физическую культуру и руководил учебным заведением. Коллеги вспоминают его как ответственного, честного и искреннего педагога.

С началом войны Виктор Немазенко был мобилизован в ряды Вооруженных сил. Он погиб, выполняя свой долг перед государством, народом и будущим.

«Всю свою профессиональную жизнь он посвятил обучению и воспитанию детей, которые всегда чувствовали его поддержку, заботу и силу духа. Коллеги уважали его за профессионализм, честность и искреннее отношение к людям. Трудно найти слова, чтобы передать грусть и боль, которая коснулась не только семьи, но и других людей, которые знали его” — пишут земляки.

