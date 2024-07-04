В городе Одесской области вода подорожала на 70%

Новый тариф установил исполнительный комитет Подольского городского совета Одесской области.

В решении, вступившем в силу 1 июля, говорится, что теперь центральное водоснабжение обойдется горожанам в 59,86 гривен за кубометр, а центральное водоотведение — 37,07.

«В результате проведенных расчетов тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу на 2024г. по сравнению с утвержденными тарифами с 01.08.2023г. , повышаются по водоснабжению на 66%, по водоотводу – на 78%, общее повышение тарифов составит –71%», — сообщили в «Подольскводоканале».

Депутат Подольского городского совета Олег Янчевский отметил, что повышение цен на воду может стать непосильным грузом для горожан.

«Прежняя цена для потребителей составляла около 56 гривен за куб. Когда идет война, задача депутатов состоит в том, чтобы постараться не поднимать цены за услуги ЖКХ. Мы несколько раз гасили долги водоканала, находили деньги из бюджета. Понятно, что подорожала электроэнергия, но поднятие цены на 70 процентов – это слишком. В городе поднялась волна среди тех, кто не сможет платить», — отметил депутат.

Напомним, с 1 июня 2024 года в нескольких городах Одесской области поввысили тариф на централизованное водоснабжение. Больше за воду будут платить жители Измаила и Балты. А мэрия Рени под давлением общественности повышение тарифа отложила.