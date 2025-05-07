Об этом «Одесской жизни» рассказал руководитель информационного центра «Инфоксводоканала» Сергей Чабан.

По его словам, новый тариф экономически обоснован и покрывает расходы предприятия, но эта цифра еще не окончательная.

«Каков будет тариф, и когда закончится военное положение, мы не знаем, потому что на тот момент, возможно, нацкомиссия будет вести перерасчет, возможно, все подешевеет, а возможно, наоборот, будет подорожание. Я думаю, что эта цифра, скорее всего, будет другая. Но технически – сначала должно закончиться военное положение, затем через кое-что должно быть принято, потом Нацкомиссия должна принять тарифы», – объяснил Чабан.

Действующий тариф в 35 гривен был установлен еще до начала полномасштабной войны, и он больше не отвечает реальным расходам предприятия по водоснабжению и водоотводу. Рост тарифа также связан со значительным уровнем задолженности потребителей. Если на 1 января 2022 года общая задолженность перед «Инфоксводоканалом» составляла 315 млн гривен, то сейчас она выросла до 462 млн, и в отдельные месяцы почти достигала полумиллиарда. Основная часть долга – 329 миллионов или 71% – составляет долг населения. Юридические лица должны 133 млн гривен.

Отметим, что долгом считается неоплаченный счет после 20 числа следующего месяца после расчетного периода.

Поскольку Одесская область не является зоной боевых действий, с 2024 года с нее снят мораторий на отключение должников от коммунальных услуг. Это означает, что поставщик может применять отключения для тех, кто не оплачивает своевременно.

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