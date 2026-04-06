Ключевые моменты:

В результате атаки погибли три человека, включая маленькую девочку, еще 15 человек получили травмы.

На зданиях приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Власти города призвали ограничить музыку и развлекательные мероприятия, выражая соболезнования семьям погибших.

Траур в Одессе после атаки 6 апреля

Городские власти Одессы приняли решение объявить день траура в память о жертвах ночной атаки 6 апреля, произошедшей в условиях полномасштабной агрессии России против Украины.

На зданиях приспущены Государственный флаг Украины и флаг города с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовано ограничить проведение музыкальных и развлекательных мероприятий.

Как сообщалось, в результате ночного обстрела дронами, в Одессе погибли три человека: 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 года, а также женщина 53 лет. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 13 госпитализированы. Пострадавшие включают беременную женщину и двух детей — 7-месячного мальчика и 2-летнюю девочку.

У пострадавших диагностированы осколочные ранения, ожоги, травмы и отравления продуктами горения. Часть людей находится в тяжелом состоянии. Власти города и спасательные службы продолжают работу, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим.

