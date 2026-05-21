Ключевые моменты:

Утром 21 мая РФ атаковала город Днепр и Харьковщину.

Над Одесчиной впервые сбили реактивный российский беспилотник.

Дальнобойные украинские дроны нанесли удар по Сызранскому НПЗ в России.

Российская армия за сутки потеряла на фронте еще 910 военных.

Атака России на Украину: пострадавшая в Днепре и погибший под Харьковом

Сегодня утром, 21 мая, Россия атаковала ударными беспилотниками город Днепр. В результате атаки пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте – она будет лечиться амбулаторно, пишут местные СМИ.

Из-за удара изуродована квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной повреждены и несколько соседних домов – там вылетели окна.

С самого утра на месте работают коммунальные службы, которые помогают устранять последствия повреждений.

Помимо этого, российские террористы ударили дроном по грузовику на трассе под Харьковом. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате попадания БпЛА погиб 40-летний мужчина.

Также враг ударил по гаражному кооперативу в Киевском районе Харькова. Информация о пострадавших не поступала.

По информации Воздушных сил, в ночь на 21 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетой «Искандер» и 116 БпЛА. Силы ПВО сбили 109 целей.

Над Одесчиной впервые сбили реактивный дрон

Украинские военные уже сбивают реактивные российские беспилотники, которые враг начал использовать во время атак. По предварительной информации, один из таких дронов, недавно удалось уничтожить именно над Одесчиной, заявил в эфире телемарафона «Ми – Україна» представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

По словам Братчука, речь идет о реактивных беспилотниках типа «шахед», имеющих более высокую скорость и более сложные характеристики для перехвата. Однако военные уже научились противодействовать и таким целям.

«Реактивные БпЛА – это был очень серьезный вызов для нас. Но сегодня уже удается это противодействие. Сегодня удается сбивать, в частности, эти беспилотники. Предварительно сейчас в Одесской области как раз сбит реактивный такой БпЛА», – сказал спикер УДА.

Братчук также объяснил, что Россия постоянно пытается тестировать новые технологии и искать способы обойти оборону Украины. Поэтому, по его словам, Украина вынуждена реагировать максимально быстро. Пока главная задача украинских военных – не только сбивать сами дроны, но и бить по местам их запуска.

«Еще одна дальнобойная санкция»: «добрые дроны» вновь атаковали Сызранский НПЗ

Сегодня утром украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области РФ.

Этот нефтеперерабатывающий завод уже несколько раз был атакован добрыми дронами. В последний раз – в декабре 2025 года, тогда он на время останавливал работу.

«Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки и продолжаем это направление. На этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы – более 800 км. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость. Слава Украине!», – прокомментировал атаку президент Владимир Зеленский.

Сызранский НПЗ – крупное предприятие, входящее в состав самарской группы ПАО «НК «Роснефть». Его проектная мощность позволяет перерабатывать от 7 до 8,9 млн тонн нефти ежегодно.

Всего же за ночь силы российского «ПэВэО» якобы сбили 121 БпЛА над оккупированным Крымом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Калмыкия, и акваторией Каспийского моря.

ВСУ: Россия потеряла 910 военных и сотни единиц техники за сутки

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также уничтожено пять боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, четыре наземных робототехнических комплекса, 1715 беспилотных летательных аппаратов, 202 единицы автомобильной и одна единица специальной техники противника.

