Ключевые моменты:

В результате удара погибли 3 человека, среди них ребенок.

Пострадали 10 человек: двое в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети.

Повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура в двух районах города.

Последствия ночной атаки: погибшие, раненые и разрушения

Ночью Одесса подверглась очередной вражеской атаке «шахедами», которая привела к трагическим последствиям. По официальным данным мэрии, погибли три человека, среди них — ребенок.

Еще десять человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии: один пациент проходит лечение в нейрохирургическом отделении, другой — в реанимации с тяжелыми ожогами. Остальные восемь пострадавших — в состоянии средней тяжести. Среди них есть дети: двухлетний ребенок и подростки 17 и 18 лет. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Серьезные разрушения зафиксированы в разных районах города. В Приморском районе поврежден многоэтажный жилой комплекс и семь частных домов. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий: расчищают территории и закрывают поврежденные оконные проемы. Районная администрация консультирует жителей по вопросам дальнейших действий.

В Киевском районе также продолжаются восстановительные работы. Там пострадали многоэтажный дом, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей. Специалисты обследуют поврежденные объекты и оценивают масштабы разрушений.

На местах работают оперативные штабы. К ликвидации последствий привлечены коммунальные службы и спецтехника. Также принимаются заявления от владельцев поврежденного жилья для получения компенсаций из городского бюджета и по государственной программе «єВідновлення».