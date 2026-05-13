Ключевые моменты:

В резервном фонде Одессы накопилось более 1,3 млрд грн.

Глава бюджетной комиссии заявил о непрофессионализме чиновников из-за отсутствия решений.

Часть средств предлагают направить на ремонт лифтов или временно разместить в банке для получения дохода.

В Одессе не могут распределить миллиард гривен из бюджета

О проблеме с неиспользованными средствами сообщил глава бюджетной комиссии горсовета Алексей Потапский. По его словам, с начала года в резервном фонде города накопилось около 1,3 миллиарда гривен, однако чиновники до сих пор не определили, на что именно направить эти деньги.

Потапский считает такую ситуацию проявлением крайнего непрофессионализма. Он отметил, что уже май, а сроки реализации большинства проектов даже не согласованы.

По словам главы комиссии, с учетом времени на проведение тендеров и выполнение работ существует риск, что часть проектов не успеют реализовать до конца года.

Куда предлагают направить деньги Одессы

Потапский подчеркнул, что часть средств действительно стоит оставить в резерве на экстренные расходы после возможных обстрелов. Однако остальные деньги, по его мнению, должны работать уже сейчас.

Одним из вариантов он назвал финансирование программы ремонта лифтов. По предварительным оценкам, на эти цели можно было бы направить около 300–400 миллионов гривен.

Кроме того, глава бюджетной комиссии предложил временно размещать свободные средства на банковских депозитах, чтобы бюджет не терял деньги из-за инфляции.

По его словам, если разместить миллиард гривен на короткий срок, город до конца года мог бы дополнительно заработать около 40–50 миллионов гривен.

В свою очередь Галина Савченко во время последней сессии горсовета сообщила, что 17 апреля инвестиционный портфель города пополнили 300 проектов.

По ее словам, часть накопленных средств планируют направить именно на их реализацию. Однако конкретные сроки и объемы финансирования пока не озвучены.