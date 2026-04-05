Ключевые моменты:

Второе христианское кладбище — один из старейших некрополей Одессы, где похоронены выдающиеся ученые и деятели искусства

Могилы многих известных личностей находятся в запущенном состоянии, несмотря на их историческую ценность

Репрессированный археолог Михаил Болтенко и историк Алексей Маркевич — среди тех, чьи заслуги сегодня забываются

Отсутствие системного ухода ставит под угрозу культурную память города

Второе христианское кладбище Одессы — это настоящий учебник истории под открытым небом, который постепенно превращается в пыль. Рядом с центральными аллеями, среди ржавых оград и куч мусора покоятся люди, которые открывали древние культуры, создавали кино и отстаивали украинскую Одессу еще столетие назад. Почему могилы выдающихся ученых находятся в ужасном состоянии, как одесский археолог стал «японским шпионом» и где искать память о легендарных личностях? Вместе с историком Тарасом Гончаруком мы прошли заброшенными тропами, чтобы напомнить городу имена тех, кем он должен гордиться.

Михаил Болтенко: археолог-первопроходец…

На могиле Михаила Федоровича Болтенко — скромный надгробный камень с крестом. Хорошо, что она ограждена высокой оградой с грозными шипами. Правда, ограда немного повреждена — судя по всему, на нее упало дерево. Но все же от участи свалки, в которую рискует превратиться бесхозная могила, захоронение выдающегося украинского археолога удалось уберечь. Находки Михаила Болтенко стали частью истории Одесской области.

Именно Михаил Федорович первым обратил внимание на старинные кресты Куяльницкого кладбища на Шкодовой горе. Он же стал первооткрывателем усатовской позднетрипольской культуры, названной в честь села Усатово. На месте древнего поселения были найдены погребальные курганы, глиняные сосуды с орнаментами, украшения, первые изделия из металла и даже останки жертвенных животных. Люди жили здесь еще 5000 лет назад. Они выращивали зерно, разводили скот и при этом общались со степными кочевниками. То есть — здесь смешивались традиции. И это повлияло на развитие будущих народов Европы.

[Фото:Надгробие Михаила Болтенко]

…и «японский шпион»

– Михаил Болтенко был не только выдающимся археологом, но и лингвистом. Он блестяще владел английским, французским и немецким языками. Знал даже японский. Поэтому в 1934 году его объявили японским шпионом. Видимо, в одесском ГПУ не хватало японских шпионов, — иронизирует Тарас Гончарук. — Заодно обвинили и в украинском национализме. Болтенко арестовали. Осужден к пяти годам исправительно-трудовых работ на Дальнем Востоке.

В 1930–1932 годах Михаил Болтенко был директором Одесского археологического музея. Выйдя на свободу из мест заключения, археолог смог стать его научным секретарем.

– Докторская диссертация Михаила Болтенко так и лежит в археологическом музее незащищенной, — рассказывает историк. — После отбытия лагерного срока защитить ее он не смог.

На стене дома №5 по улице Пироговской, где жил ученый, в его честь установлена мемориальная доска. А вот на Втором христианском кладбище могила Михаила Болтенко, честно говоря, не в лучшем состоянии. Возможно, одесским археологам стоит обратить на это внимание?

[Фото: Тарас Гончарук у могилы Михаила Болтенко]

Голливуд на Черном море

Небольшой участок на Втором кладбище посвящен одесским кинематографистам, которые в начале ХХ века прославили кинофабрику на берегу Черного моря. Мемориал создан по инициативе режиссера Одесской киностудии Игоря Козлова-Петровского.

Надгробие изобретателя киноаппарата Иосифа Тимченко посещали не так давно. До сих пор здесь остались поминальные лампадки. Ведь Тимченко — гордость Одессы. Благодаря его изобретению одесситы открыли для себя кинематограф раньше всех в мире. Первый киносеанс французских изобретателей братьев Люмьер состоялся два года спустя.

– Хотя в мире не признают изобретение Тимченко, а в России присваивают его себе. Конечно, Тимченко сделал его в Одессе. А потом уже показал в Москве, — объясняет Тарас Гончарук.

Яркий расцвет одесской кинематографии художественный редактор кинофабрики Юрий Яновский описал в своей книге «Голливуд на берегу Черного моря». Ее главный герой — гениальный Александр Довженко.

– Главная работа Довженко, снятая на Одесской киностудии, — это «Арсенал». Фильм большой, но он же антиукраинский, он, собственно говоря, снят против Центральной Рады, — убежден историк. — А «Голливуд у Черного моря» — это, скорее, про кинорежиссера Вячеслава Висковского. Он поставил 60 игровых картин! Снимал Веру Холодную. В то же время здесь работал режиссер Петр Чардынин. У нас его если и вспоминают, то как автора салонных мелодрам. Он оказался совершенно в тени Довженко. Хотя его исторические фильмы были в свое время очень кассовыми.

Петр Чардынин: первый байопик и последний фильм Веры Холодной

Именно Чардынин снял первый украинский приключенческий фильм «Укразия». Картина пользовалась большой популярностью у зрителей.

– Но в 1937 году ее сняли с проката и уничтожили, — рассказывает Тарас Гончарук. — Одного из авторов сценария репрессировали как «врага народа».

Другой фильм Чардынина «Тарас Трясило» рассказывает о борьбе казаков против польской шляхты в XVII веке. Режиссер снимал его с эпическим размахом. В Одессе тогда построили целый городок с куренями, хатами и церквями. Фильм имел успешный прокат не только на родине, но и за рубежом. И одновременно режиссера обвинили в «националистических пристрастиях».

– Фильм долго считался утраченным, — отмечает Тарас Гончарук. — Но недавно его нашли во Франции под названием «Татары» с титрами на французском языке.

Кроме того, именно Петр Чардынин снял первый фильм о Тарасе Шевченко.

– Во-первых, это первый украинский биографический фильм. Во-вторых — единственный фильм, который освещает всю жизнь Шевченко, от детства до смерти. Длился он более двух часов, — рассказывает историк. — «Тарас Шевченко» был на тот момент самым кассовым фильмом Одесской кинофабрики. И до сих пор поражает масштабом съемок. Хотя в первоначальном виде он не сохранился.

В фильме Петра Чардынина «Молчи, грусть, молчи» сыграла свою последнюю роль легендарная звезда «великого немого» Вера Холодная. И поэтому рядом с могильной плитой режиссера установлен ее кенотаф — символический надгробный памятник. Похоронена же Вера Холодная была на Первом христианском кладбище. Ее могилу уничтожили, когда в 30-е годы разрушили старейший некрополь Одессы.

[Фото: Надгробие Петра Чардынина и кенотаф Веры Холодной]

Алексей Маркевич: исследователь Хаджибея…

Памятник этому выдающемуся историку и общественному деятелю был восстановлен относительно недавно — в 2014 году.

– Долгое время могила Алексея Ивановича Маркевича находилась просто в ужасном состоянии. Хотя должна была находиться под охраной государства как памятник истории и искусства. Однако внесение в список памятников никак не способствует защите могил в Одессе от разрушения и даже уничтожения, — сожалеет Тарас Гончарук. — Обратил внимание на плачевное состояние могилы известный одесский краевед и коллекционер Тарас Максимюк. Куча мусора, надпись на надгробии частично замазана, мраморный крест сломан… К счастью, его почти неповрежденным удалось найти под слоем земли на могиле. Сотрудники Одесского литературного музея захоронение убрали. А ученые и общественность города собрали средства на ремонт надгробия.

Именно профессор Маркевич впервые в Одесском университете начал читать курс истории Украины.

– Он был автором многих значимых научных трудов. Особенно привлекала Маркевича история Хаджибея, — отмечает историк. — Ей посвящена работа «Качибей, или Хаджибей — предшественник Одессы».

В своем исследовании Маркевич ссылается на польского летописца Яна Длугоша, который первым упомянул в хронике портовый город Качибей. Именно отсюда в 1415 году польский король Владислав Ягайло отправил груз пшеницы в православный Константинополь, находившийся в осаде турок.

[Фото: Заброшенная могила Маркевича; Тарас Максимюк с крестом на могиле Маркевича]

…и контрабандист запрещенной литературы

Маркевич был сторонником украинского движения в Одессе. Позже его задержали на границе при попытке нелегально провезти из Австро-Венгрии в Российскую империю запрещенную литературу.

– Его сдал один москвофил. Так называлось направление среди западноукраинского населения. Москвофилы имели пророссийские языковые и общественно-политические взгляды, — объясняет Тарас Гончарук. — Маркевич, не подумав, пожаловался в книжном магазине, что такие книги нельзя купить в Российской империи. А продавец оказался москвофилом. И «настучал» на него в полицию. Маркевича обыскали, и под его одеждой нашли эти книги. Из-за этого посадили в тюрьму. Но Маркевичу повезло — у него был влиятельный родственник в Петербурге. Поэтому его выпустили довольно быстро. Правда, в университете он работать уже не мог. Но все же — преподавал в Мариинской гимназии, оставался секретарем Одесского общества истории и древностей.

Рядом с могилой Маркевича находится гранитное основание с обломком черного мрамора. Это надгробие жены историка Любови Семеновны Москалевой.

– Она была деятелем одесской «Просвиты». Сам Маркевич не дожил до создания общества. Не лишним было бы установить соответствующую табличку на могиле его жены, отремонтировать ограждение могил супругов и убрать территорию вокруг, — считает историк.

Сегодня ограждение сильно заржавело. Вместо калитки — провисшая проволока, которую легко можно переступить. А рядом — кучами мусора уничтожается очередная «бесхозная» могила…

