Ключевые моменты:

Погибли 3 человека, среди них маленький ребенок; не менее 15 человек пострадали.

Повреждены жилые дома, инфраструктура и административные здания, вспыхнули пожары.

Спасатели продолжают разбор завалов — под ними могут находиться люди.

Атака на Одессу 6 апреля: последствия и пострадавшие

По данным главы Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате ударов серьезно повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и административные здания. Возникли пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского сада, а также загорелся транспорт. На данный момент все возгорания ликвидированы.

В результате ночной атаки по Одесса погибли три человека. Среди них — 30-летняя женщина, ее маленькая дочь в возрасте 2,6 года, а также еще одна женщина 53 лет.

Не менее 15 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 13 были госпитализированы. Среди пострадавших — беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. У людей диагностированы осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, состояние детей врачи оценивают как средней тяжести.

Спасательные службы продолжают разбор завалов, поскольку под ними могут находиться люди. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что серьезные разрушения зафиксированы в разных районах города. В Приморском районе поврежден многоэтажный жилой комплекс и семь частных домов. В Киевском районе пострадал многоэтажный дом, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

