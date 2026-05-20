Ключевые моменты:

В одном из районов Одессы полностью разрушено одноэтажное здание.

В многоэтажку попал беспилотник — обошлось без взрыва и пострадавших.

Повреждены инфраструктурный объект, склады и несколько автомобилей.

Атака дронов на Одессу 20 мая: что известно

По данным городской военной администрации, последствия ночной атаки фиксировали сразу в нескольких районах Одессы. К 7:00 спасатели потушили пожар на месте полностью разрушенного одноэтажного здания.

Также беспилотник попал в верхние этажи многоэтажного дома. Детонации не произошло, поэтому серьезных разрушений удалось избежать.

Еще один дрон упал на территории городского парка.

Кроме жилых домов, повреждения получили объект инфраструктуры и складские помещения. Во время атаки загорелось несколько автомобилей.

По предварительной информации, в результате ночной атаки никто не пострадал. На местах продолжают работать коммунальные службы — они убирают обломки и ликвидируют последствия ударов.

Для жителей, чье жилье было повреждено, развернули оперативный штаб. Там принимают заявления на восстановление имущества и оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 19 мая российские дроны атаковали Измаильский район Одесской области. Были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Одесские спасатели опубликовали фото пожаров и разрушений после атаки: