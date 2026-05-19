Ключевые моменты:

Ночью 20 мая Одессу атаковала группа «шахедов»;

В городе были слышны взрывы – работала ПВО;

В части города пропал свет.

Часть дронов изменила курс в сторону Усатово.

«Около 15 мопедов с моря летят в сторону Лиманки/Одессы/Черноморска – может быть громко в ближайшее время!», – предупредил известный мониторинговый Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

«Группы враждебных БпЛА приближаются к Одессе», – оповестили Воздушные силы.

Вскоре число ударных дронов выросло до 25-ти.

«От 13-16 станции до Порта, залетают – в укрытие!.. Аркадия, Малый Фонтан, Французский бульвар, Отрада, Ланжерон, 13ст Фонтана, Одесский порт, осторожно. Таирова/Школьный внимательно… Лиманка, Школьный, 411, Малый Фонтан – в укрытие!.. Черемушки, Ипподром, ж/д, центр, Молдаванка – в укрытие! Все в рассыпную летят», – предупредили местные паблики.

После успешной работы ПВО число «шахедов» поубавилось до 15-ти. Тем не менее, тревога продолжается.

Также стало известно, что на Черемушках и Слободке начал пропадать свет.

Предварительно, оставшиеся дроны взяли курс на Усатово.

ОБНОВЛЕНО:

В 2:29 был дан отбой тревоги. Официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.

ОБНОВЛЕНО в 3:02:

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате сегодняшней массированной вражеской атаки снова пострадали жилые дома.

«Повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Полностью разрушено одноэтажное здание», – написал он в соцсетях.

На местах уже работают спасатели и все городские службы, разворачивается оперативный штаб.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Также Телеграм-каналы предупреждают одесситов о том, что по городу могут валяться обломки БпЛА: «Будьте осторожны и смотрите под ноги».

Напомним, в ночь на 19 мая российские дроны атаковали Измаильский район Одесской области. Были повреждены объекты портовой инфраструктуры.