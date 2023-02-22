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День, когда изгнали Януковича: как это было?

День, когда изгнали Януковича: как это было?

Ровно девять лет назад, 22 февраля 2014 года, четвертый президент Украины Виктор Янукович лишился статуса главы государства – за это проголосовала Верховная Рада.

Каким президентом был Виктор Янукович?

После неудачной президентской кампании 2004 года, когда Янукович проиграл выборы Виктору Ющенко, и отставки с поста премьер-министра в 2007 году после роспуска Верховной Рады, он появился на горизонте большой политики только спустя два года и 14 февраля 2010 года одержал победу над Юлией Тимошенко во втором туре президентских выборов.

Во внутренней политике основные действия Януковича были направлены на построение президентской вертикали власти – была восстановлена конституция 1996 года, которая ослабляла власть парламента, а масштабы кадровых изменений на всех уровнях государственного аппарата превзошли происходившие после Оранжевой революции «кадровые чистки». На большинство руководящих должностей в государстве назначались выходцы из Донбасса по принципу личной преданности президенту, что способствовало небывалому росту коррупции на всех ступенях власти.

Несмотря на объявленную политику экономии и сокращение аппарата, расходы на президента непрерывно росли, и в 2011 году Янукович попал на третье место в мире по расходам на президента страны, а объявленная в 2011 году на «Всемирном экономическом форуме» в Давосе программа по 21 реформе практически так и не была реализована, о чем Янукович сам заявил в январе 2013 года, обвинив в саботаже тогдашнего премьер-министра Николая Азарова.

Кроме того, во время каденции Януковича в Украине усилилось давление на средства массовой информации и началось преследование общественных активистов, журналистов и политических оппонентов президента. Так, к декабрю 2011 года были арестованы около полутора десятков членов из правительства Тимошенко, а она сама 5 августа 2011 года была приговорена к семи годам тюрьмы за превышение власти и служебных полномочий.

Падение режима Януковича: побег в Ростов и масса уголовных дел

Побег Януковича

Фото: Сегодня

Во внешней политике Янукович проводил политику сближения с россией и таможенным союзом россии, белоруссии и Казахстана, несмотря на законодательно утвержденный еще в 2003 году курс страны на евроинтеграцию. Когда в ноябре 2013 года отказ Януковича от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, работа над которым продолжалась предыдущие шесть лет, стала свершившимся фактом, в Киеве, а затем и в других городах страны начались массовые протесты против Януковича и его правительства.

Противостояние, получившее название Евромайдан, позже переросшее в Революцию Достоинства, продолжалось до февраля 2014 года и привело к многочисленным жертвам как со стороны митингующих, так и силовых структур.

21 февраля 2014 года лидеры оппозиции при посредничестве представителей правительств Польши, Германии и Франции подписали с Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине, согласно которому до декабря 2014 года должны были быть проведены внеочередные президентские выборы. Вечером того же дня Верховная Рада проголосовала Постановление о возобновлении легитимного конституционного строя, что лишило Януковича возможности влиять на действия правительства.

Опасаясь за свою безопасность, в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года Янукович покинул Администрацию президента и сбежал сначала в Харьков, а затем через Крым – в российский Ростов-на-Дону. С того времени он обращался к украинцам и новой власти преимущественно с российского телевидения.

А 22 февраля 2014 года в 17 часов 11 минут Верховная Рада Украины 328 голосами народных депутатов приняла постановление о самоустранении Виктора Януковича с должности президента Украины, аргументируя такое решение самоустранением Януковича от выполнения своих обязанностей, и назначила внеочередные выборы президента Украины на 25 мая 2014 года.

Два дня спустя прокуратура возбудила против экс-президента Виктора Януковича уголовное дело за массовые убийства мирных граждан и объявила его в розыск. По состоянию на 15 мая 2014 года в отношении него расследовалось шесть уголовных дел по злоупотреблению властью.

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича статуса президента Украины.

Безграмотный «проффесор»: курьезы с участием Януковича

Янукович-дурачок

Фото: ТСН

В историю Украины Виктор Янукович вошел не только как президент, который довел страну до Революции Достоинства, и которого заочно осудили за государственную измену. Также украинцы вспоминают курьезы, которые часто случались с Януковичем во время его руководства страной. Вот некоторые из них:

  • перед инаугурацией перед Януковичем закрылись двери в Верховную Раду;
  • во время возложения цветов к Мемориалу Славы в Киеве из-за сильного ветра с дождем на Януковича упал огромный ритуальный венок;
  • самый известный грамматический «ляп» – «проффесор» (в украинском языке – с одной буквой «ф»). Слово с ошибкой он написал в 2004-м, когда заполнял анкету в ЦИК. В анкете тогда было еще 11 ошибок;
  • «разделил» Евразию на Азию и Евразию;
  • во время парада к 60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков настойчиво пытался угостить путина конфетами (согласился только Медведев);
  • в январе 2010-го в ходе предвыборной кампании заехал в Балаклею Харьковской области. И перепутал город с крымской Балаклавой;
  • осенью 2009 года в Кировограде Янукович забыл, где находится, и в прямом эфире местной телекомпании обратился к жителям… Чернигова;
  • зимой 2010-го назвал российского писателя Антона Чехова «великим украинским поэтом». Через месяц в телеэфире ему напомнили о Чехове. И Янукович снова повторил, что считает его поэтом;
  • а выступая в Одессе в 2006 году, назвал уроженку города, известную поэтессу Анну Ахматову Ахметовой;
  • во время телемоста со швейцарским Давосом Янукович рассказал, что на президентском посту будет решать газовые вопросы, «чтобы мы не остались без газа, как собака на сене»;
  • на встрече с львовянами Янукович назвал их «лучшими геноцидами страны», перепутав слова «генофонд» и «геноцид». После подсказки он добавил: «Да, и генофонд тоже»;
  • в сентябре 2012 года, во время встречи с чиновниками в Одесской области, Янукович заявил, что из неугодных политиков-провинциалов, которые «считают себя политиками национального уровня» в Киеве «делает отбивные»;
  • во время встречи с президентом США Бараком Обамой Виктор Федорович изобрел новый химический элемент – «низкообагащенный Иран»;
  • на встрече с путиным Янукович пообещал: «Будем стремиться к сокращению политического диалога». После этого он пустился в довольно длительные размышления, а потом поправился: «Нет, к сохранению!»;
  • а в 2012 году благодаря Януковичу в Украине появилась новая традиция – «Глазами потрогать, руками посмотреть»;
  • а его знаменитое «Астанавитесь!» стало интернет-хитом и мемом.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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