Ключевые моменты:

В больнице скончался пострадавший в результате атаки на Одессу 27 января.

Погибший – мужчина 1947 года рождения.

Общее число жертв российской атаки возросло до четырех.

Как сообщил сегодня утром глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак, врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, погибший мужчина проживал в разрушенном в результате атаки доме на улице Прохоровской.

«Таким образом, российский террор унес жизни уже четырех человек. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память», – написал глава Одесской ГВА.

Напомним, в ночь на вторник, 27 января, Россия атаковала Одессу ударными дронами. Враг выпустил по городу более 500 БпЛА.

Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами разрушенных жилых домов нашли тела двух мужчин и женщины – ею оказалась сотрудница Одесской мэрии Наталья Прокопец. Еще 35 человек получили травмы разной степени тяжести.

В результате атаки были повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города. Также разрушены объект инфраструктуры, здание церкви и детский сад.

А в ночь на четверг, 29 января, Одесса снова оказалась под ударом вражеских беспилотников. В результате атаки зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.