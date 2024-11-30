Права домашних животных: что стоит знать о защите любимца?

Кто контролирует содержание животных в Украине?

В Украине вопросами контроля условий содержания животных и наложения штрафов за нарушения занимаются несколько органов:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины – отвечает за общий контроль и координирует реализацию политики защиты животных от жестокого обращения.

– отвечает за общий контроль и координирует реализацию политики защиты животных от жестокого обращения. Национальная полиция Украины – имеет право контролировать выгул домашних животных в общественных местах, обеспечивает соблюдение правил защиты животных.

– имеет право контролировать выгул домашних животных в общественных местах, обеспечивает соблюдение правил защиты животных. Государственная ветеринарная служба – проверяет состояние здоровья и содержания животных.

– проверяет состояние здоровья и содержания животных. Районные администрации – отвечают за локальный контроль.

– отвечают за локальный контроль. Управление экологической безопасности и департамент городского хозяйства – обеспечивают соблюдение местных правил в отношении животных.

Обращаться в эти органы можно в письменном виде, по электронной почте или через официальные платформы.

Совет: если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, сообщите об этом в полицию или местные экологические структуры.

Есть ли специальные правила содержания животных в Одессе?

Да, в Одессе действуют Правила содержания животных, утвержденные решением городского совета 05.04.2008 №2476-V. Они охватывают уход, содержание, разведение и контроль численности как домашних, так и бездомных животных.

Владельцы животных обязаны:

обеспечить комфорт животным (пространство, свет, вентиляцию, доступ к пище и воде);

содержать животное, не создавая неудобств соседям (запахи, шум);

зарегистрировать животных и обязательно вакцинировать их, особенно от бешенства.

Правила выгула животных:

собак выгуливают на коротком поводке (до 1,2 м), для опасных пород нужен намордник;

запрещено выгуливать животных в детских зонах, на пляжах или в скверах (кроме специально отведенных мест);

владельцы обязаны убирать за животными экскременты.

Что запрещено делать владельцам животных:

посещать магазины, кафе, больницы, школы и т.п. (без разрешения);

выводить больных или агрессивных животных в общественные места;

держать животных в коридорах, подвалах, лестницах или других общих местах;

бить, бросать или наносить вред животным;

применять к животным допинги или заставлять их нападать;

разводить агрессивных животных или имеющих генетические пороки.

Регистрация домашних животных обязательна?

В Украине регистрация домашних животных не является обязательной, но в некоторых городах и регионах (особенно крупных, таких как Одесса) регистрация собак обязательна. Особенно пород, подлежащих специальному контролю (например, боевые). Процедура регистрации включает получение ветеринарного паспорта и чипирования. Для кошек и других домашних животных регистрация необязательна. Однако, если планируется транспортировка животного внутри страны или за границу, необходимо оформить ветеринарный паспорт.

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Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными?

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Административная ответственность налагается в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен, если животному причинили боль, мучили его, оставили без помощи, нарушили правила содержания (при отсутствии серьезных травм или смерти). В случае угрозы жизни или здоровью животного его могут конфисковать.

налагается в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен, если животному причинили боль, мучили его, оставили без помощи, нарушили правила содержания (при отсутствии серьезных травм или смерти). В случае угрозы жизни или здоровью животного его могут конфисковать. Уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок 1-3 года или лишение свободы на 2-3 года, если животному нанесли серьезные травмы или увечья. Животное также конфискуется.

Что делать, если животное украли или потеряли?

Согласно ст.180 Гражданского кодекса Украины, животное считается особым объектом гражданских прав и имеет статус имущества. Похищение животного приравнивается к уголовному преступлению.

Что в таком случае делать? Подайте заявление в полицию. В случае потери (исчезновения) обратитесь в ближайшие ветеринарные клиники и приюты для животных. Разместите объявления с фото животного и вашими контактами в социальных сетях.

Если животное пострадало из-за чужой халатности или жестокости

Владелец животного имеет право требовать возмещения имущественного и морального вреда, если его животное пострадало из-за халатности или жестокого обращения со стороны другого лица.

Возмещение имущественного ущерба включает расходы на лечение, ветеринарные услуги, лекарства и другие связанные расходы. Документы для подтверждения: чеки, квитанции, акты о предоставлении услуг.

включает расходы на лечение, ветеринарные услуги, лекарства и другие связанные расходы. Документы для подтверждения: чеки, квитанции, акты о предоставлении услуг. Возмещение морального ущерба действует, если владелец испытал страдания из-за вреда, причиненного животному. Обратитесь в полицию, чтобы открыть уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Вместе с иском следует подать доказательства: медицинские заключения о состоянии животного, квитанции за лечение, другие документы, подтверждающие причиненный вред. Суд рассматривает обстоятельства криминального правонарушения и решает вопрос компенсации ущерба (имущественного и морального).

Что делать, если животное становится опасным для людей?

Если животное относится к опасным породам, обязательно нужно использовать поводок и намордник. Если агрессия уже проявилась, животное необходимо изолировать от людей, чтобы оно не смогло причинить вред. В другом случае обратитесь в полицию.

Каким собакам обязательно носить намордник?

Это собаки, входящие в Перечень опасных пород (утвержден Постановлением Кабмина №1164 от 10.11.2021). К потенциально опасным из-за особенностей поведения относятся: доберман, аргентинский дог, бультерьер, акита-ину, английский мастиф, бульмастиф, московская сторожевая.

Куда обращаться?

В 2021 году Верховная Рада приняла зоозащитный закон №2351, который внедряет европейские стандарты обращения с животными. Но, к большому сожалению, новостио жестоком обращении с животными в Украине – не редкость, и часто эти преступления остаются безнаказанными. Потому защита животных зависит от каждого из нас. Зная, на что имеет право наш любимец, мы можем защитить его.

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