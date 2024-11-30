Права домашних животных: что стоит знать о защите любимца?

Животные – не просто члены семьи, они имеют право на достойное отношение и защиту своих прав. К сожалению, в Украине эти права часто нарушаются и во время войны их важно не забывать.
Что делать, когда животное обидели и как защитить его законными методами? Ко Всемирному дню домашних животных мы поговорили об этом с Николаем Крутием, главным юристом Южного межрегионального центра по оказанию бесплатной юридической помощи.
Кто контролирует содержание животных в Украине?
В Украине вопросами контроля условий содержания животных и наложения штрафов за нарушения занимаются несколько органов:
- Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины – отвечает за общий контроль и координирует реализацию политики защиты животных от жестокого обращения.
- Национальная полиция Украины – имеет право контролировать выгул домашних животных в общественных местах, обеспечивает соблюдение правил защиты животных.
- Государственная ветеринарная служба – проверяет состояние здоровья и содержания животных.
- Районные администрации – отвечают за локальный контроль.
- Управление экологической безопасности и департамент городского хозяйства – обеспечивают соблюдение местных правил в отношении животных.
Обращаться в эти органы можно в письменном виде, по электронной почте или через официальные платформы.
Совет: если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, сообщите об этом в полицию или местные экологические структуры.
Есть ли специальные правила содержания животных в Одессе?
Да, в Одессе действуют Правила содержания животных, утвержденные решением городского совета 05.04.2008 №2476-V. Они охватывают уход, содержание, разведение и контроль численности как домашних, так и бездомных животных.
Владельцы животных обязаны:
- обеспечить комфорт животным (пространство, свет, вентиляцию, доступ к пище и воде);
- содержать животное, не создавая неудобств соседям (запахи, шум);
- зарегистрировать животных и обязательно вакцинировать их, особенно от бешенства.
Правила выгула животных:
- собак выгуливают на коротком поводке (до 1,2 м), для опасных пород нужен намордник;
- запрещено выгуливать животных в детских зонах, на пляжах или в скверах (кроме специально отведенных мест);
- владельцы обязаны убирать за животными экскременты.
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Что запрещено делать владельцам животных:
- посещать магазины, кафе, больницы, школы и т.п. (без разрешения);
- выводить больных или агрессивных животных в общественные места;
- держать животных в коридорах, подвалах, лестницах или других общих местах;
- бить, бросать или наносить вред животным;
- применять к животным допинги или заставлять их нападать;
- разводить агрессивных животных или имеющих генетические пороки.
Регистрация домашних животных обязательна?
В Украине регистрация домашних животных не является обязательной, но в некоторых городах и регионах (особенно крупных, таких как Одесса) регистрация собак обязательна. Особенно пород, подлежащих специальному контролю (например, боевые). Процедура регистрации включает получение ветеринарного паспорта и чипирования. Для кошек и других домашних животных регистрация необязательна. Однако, если планируется транспортировка животного внутри страны или за границу, необходимо оформить ветеринарный паспорт.
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Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными?
В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена административная или уголовная ответственность.
- Административная ответственность налагается в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен, если животному причинили боль, мучили его, оставили без помощи, нарушили правила содержания (при отсутствии серьезных травм или смерти). В случае угрозы жизни или здоровью животного его могут конфисковать.
- Уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок 1-3 года или лишение свободы на 2-3 года, если животному нанесли серьезные травмы или увечья. Животное также конфискуется.
Что делать, если животное украли или потеряли?
Согласно ст.180 Гражданского кодекса Украины, животное считается особым объектом гражданских прав и имеет статус имущества. Похищение животного приравнивается к уголовному преступлению.
Что в таком случае делать? Подайте заявление в полицию. В случае потери (исчезновения) обратитесь в ближайшие ветеринарные клиники и приюты для животных. Разместите объявления с фото животного и вашими контактами в социальных сетях.
Если животное пострадало из-за чужой халатности или жестокости
Владелец животного имеет право требовать возмещения имущественного и морального вреда, если его животное пострадало из-за халатности или жестокого обращения со стороны другого лица.
- Возмещение имущественного ущерба включает расходы на лечение, ветеринарные услуги, лекарства и другие связанные расходы. Документы для подтверждения: чеки, квитанции, акты о предоставлении услуг.
- Возмещение морального ущерба действует, если владелец испытал страдания из-за вреда, причиненного животному. Обратитесь в полицию, чтобы открыть уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Вместе с иском следует подать доказательства: медицинские заключения о состоянии животного, квитанции за лечение, другие документы, подтверждающие причиненный вред. Суд рассматривает обстоятельства криминального правонарушения и решает вопрос компенсации ущерба (имущественного и морального).
Что делать, если животное становится опасным для людей?
Если животное относится к опасным породам, обязательно нужно использовать поводок и намордник. Если агрессия уже проявилась, животное необходимо изолировать от людей, чтобы оно не смогло причинить вред. В другом случае обратитесь в полицию.
Каким собакам обязательно носить намордник?
Это собаки, входящие в Перечень опасных пород (утвержден Постановлением Кабмина №1164 от 10.11.2021). К потенциально опасным из-за особенностей поведения относятся: доберман, аргентинский дог, бультерьер, акита-ину, английский мастиф, бульмастиф, московская сторожевая.
Куда обращаться?
В 2021 году Верховная Рада приняла зоозащитный закон №2351, который внедряет европейские стандарты обращения с животными. Но, к большому сожалению, новостио жестоком обращении с животными в Украине – не редкость, и часто эти преступления остаются безнаказанными. Потому защита животных зависит от каждого из нас. Зная, на что имеет право наш любимец, мы можем защитить его.
Вот полезные телефоны, которые могут пригодиться:
- «Горячая линия» Национальной полиции Украины – 0-800-500-202 или вызов патруля – 102.
- «Горячая линия «Министерство окружающей среды на связи» – 0-800-500-115.
- Госпродпотребслужба в Одесской области – (048) 716-13-01.
- Департамент городского хозяйства Одесского городского совета – (048) 705-48-60.