5 февраля на 59-м году жизни внезапно скончался заведующий постановочной частью Одесского театра Музкомедии Андрей Шишкин.

Его карьера в театре длилась с 1989 года: от машиниста сцены до руководителя технического цеха.

Андрей Шишкин был талантливым художником, автором театральных афиш и известных серий политических карикатур.

Церемония прощания состоится утром 10 февраля.

Судьба Андрея Валентиновича была неразрывно связана с театром Музкомедии с 1989 года. Свой путь он начинал как машинист сцены, позже возглавлял машинно-декорационный цех, а с 2019 года занимал должность заведующего постановочной частью.

Как рассказали в театре, за десятилетия работы не было ни одного спектакля или гастрольного тура, к которому Андрей Шишкин не приложил бы руку и свои глубокие знания технического устройства сцены.

Однако коллеги и зрители знали его не только как мастера закулисья – он был одаренным художником-графиком. Андрей Валентинович неоднократно становился автором афиш к спектаклям театра, а также создал серию графических работ в жанре политической карикатуры. С первых дней полномасштабной войны его выставка экспонировалась в фойе театра Музкомедии и в залах Всемирного клуба одесситов.

«Трудно понять, что утром человек еще решает рабочие вопросы, общается с коллегами, улыбается и… внезапно все, что наполняло смыслом его жизни, кончилось. Случилось горе… Но память будет жить…», – сообщили коллеги умершего.

Прощание с Андреем Шишкиным состоится 10 февраля в 11:00 у служебного входа в театр.

Ранее стало известно, что в Одессе скончался заслуженный журналист Украины, член Национальных союзов журналистов и писателей Роман Кракалия.

