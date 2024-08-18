Умер Ален Делон: легендарный актер поддерживал Украину

“Столько раз умирал на экране…”

Как пишут французские СМИ, Делон скончался в столице Франции Париже.

“Ален Делон умирал столько раз на экране, что это, должно быть, казалось последним дублем. Бог, который является плохим сценаристом, сказал: “Снято! ”. Делон не встал”, – пишет о смерти актера издание Le Figaro.

Кто такой Ален Делон

Ален Делон родился во Франции 8 ноября 1935 года, он стал звездой после выхода таких известных фильмов, как “На ярком солнце”, “Рокко и его братья” (1960), “Леопард” (1963), “Черный тюльпан” (1964).

Около 20 лет его считали секс-символом. Женщины буквально сходили с ума от его актерской игры и внешности.

Интересные факты об Алене Делоне

Ален Делон не планировал стать актером. После службы в армии он вернулся во Францию ​​и работал в разных местах, например, в мясной лавке;

В молодости Делон был близок к криминальному миру, что позже отразилось в его кинообразах;

Делон не ограничивался только французским кино. Он снимался в итальянских, американских и японских фильмах, став международной звездой;

Ален Делон был известен своими романами со многими знаменитыми женщинами;

В последние годы Ален Делон провел в относительном одиночестве, проживая в своем имении в Швейцарии, где занимался живописью и писал мемуары.

С 1990-х актер редко появлялся на экранах, а в 2017 году Делон заявил, что завершает кинокарьеру. Его последнее появление на публике произошло во время получения «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале 2019 года.

В 2019 году актер перенес два инсульта, после чего состояние его здоровья ухудшилось. А в начале 2024 года стало известно, что французский суд признал его недееспособным.

Ален Делон и Украина

Как известно, осенью 2022 года Ален Делон публично выразил поддержку Украине в войне с российскими оккупантами.

“Я просил сына об эвтаназии, но затем началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины”, – говорил актер.

В 2022 году Ален Делон записал большую программу об Украине, побывал в украинском посольстве в Париже и связался по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также читал произведения Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

«С первого дня полномасштабной войны Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно», – говорили в украинском посольстве.

А в апреле этого года Зеленский сделал чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца – наградил французского актера орденом “За заслуги перед Украиной”. Украинский лидер также выразил благодарность актеру за поддержку нашего государства во время войны против россии.

Как сообщалось, 4 августа, на 86 году жизни, ушел из жизни народный артист Украины Михаил Бакальчук.