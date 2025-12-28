Ключевые моменты:

В воскресенье, 28 декабря, из-за аварии на энергооборудовании отключился свет в части Белгород-Днестровского района.

Авария произошла в 11:44, специалисты ДТЭК уже ведут восстановительные работы.

В Одессе продолжаются аварийные отключения, при этом стабилизационные графики пока не применяются.

По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня в 11:44 произошла аварийная ситуация на оборудовании в области. Из-за этого без света частично остались клиенты компании в Белгороде-Днестровском районе.

«Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в каждом доме», – заверили в компании.

Ранее в ДТЭК напомнили, что после массированного обстрела Одессы 13 декабря 2025 года и последовавшего за ним масштабного блэкаута графики стабилизационных отключений света в Одесской области пока не применяются.

В то же время сегодня в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Из-за таких отключений многие одесситы остались без света в праздник Рождества, 25 декабря.

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у горожан, как они преодолевали последствия последнего блэкаута.