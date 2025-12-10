Ключевые моменты:

Скончался выдающийся звукооператор Юхим Турецкий, ветеран Одесской киностудии. Он посвятил киноискусству более 45 лет и стал настоящей легендой.

Коллеги отмечают его профессионализм, порядочность и искренность.

Прощание с Юхимом Турецким состоялось 10 декабря. Его похоронили на Западном кладбище.

Скорбную весть сообщили на странице Одесской киностудии в «Фейсбуке».

«Профессия звукорежиссера – это искусство тонкое и невидимое, но очень важное. Именно звук формирует драматургию кадра, создает образы, усиливает эмоции и влияние фильма на зрителя. Ефим Васильевич в совершенстве владел этим искусством. В его работе каждый звук – от шелеста шагов до грохота мотора – был точным, уместным и живым. Он умел услышать и передать то, что нельзя выразить словами», – говорится в некрологе киностудии.

Как отмечают коллеги покойного, творческое наследие Ефима Васильевича стало весомой частью истории кино Одесской киностудии.

Среди фильмов, над которыми он работал, такие как «Весна надежды», «В двух шагах от «Рая»», «Жалоба», «Избранник судьбы», «Гамбринус», «Пустыня», «Экстрасенс», «Идеальная пара», «Хромы войдут первыми», «Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах», «Друг «Настройщик», «У реки», «Волшебные истории: Эликсир доброты» и многие другие.

«Он был не только высоким профессионалом, но и искренним, порядочным, светлым человеком, коллегой и наставником, которого глубоко уважали и ценили.

Светлая память о Ефиме Васильевиче навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех, кто имел честь работать рядом с ним. Он будет жить дальше – в кадрах, звуках и памяти поколений.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким.

Светлая и вечная память», – добавили в пресс-службе киностудии.

Прощание с ветераном Одесской киностудии состоялось сегодня, 10 декабря. Его с почестями похоронили на Западном кладбище.

Как сообщалось, 24 августа ушел из жизни выдающийся одесский художник-график и карикатурист Виктор Джевага.

А в ноябре в Одессе на 87-м году жизни умер художник-нонконформист Виктор Маринюк.