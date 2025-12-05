Ключевые моменты:

Одесская область прощается с общественным деятелем Иваном Македонским.

Более 60 лет труда в аграрной сфере.

с 1996 по 2002 годы – председатель Болградской РГА

Что известно об Иване Македонском

Иван Македонский умер на 84 году жизни. Это известная фигура Болградского района и Одесской области.

Иван Македонский родился в Болграде и более шестидесяти лет работал в аграрной сфере, партийных структурах и государственных учреждениях. Свой трудовой путь он начал в 1962 году на должности главного инженера колхоза «Дружба» в Кировоградской области. После службы в армии вернулся в родной район, где занимал должности старшего инженера-технолога, главного инженера и управляющего в Болградском районе. Также Македонский работал начальником Болградского СПМК-3 треста «Одесспецсельхозмонтаж».

С 1985 года наш земляк работал на партийной работе. В 1990 году Иван Македонский стал народным депутатом Украины I созыва. Параллельно он руководил Болградским райсоветом и являлся представителем Президента в районе.

Уже С 1996 по 2002 годы он занимал должность председателя Болградской районной государственной администрации. После окончания работы в РГА Иван Иванович стал советником председателя Одесской облгосадминистрации.

С 2003 года возглавлял Одесский областной профсоюз работников агропромышленного комплекса.

За добросовестный труд Иван Македонский получил ряд государственных наград: «За трудовую доблесть», почетные награды Президента и Кабинета Министров Украины, а также орден Святого Владимира II степени.

Редакция «Одесской жизни» выражает глубокие соболезнования родным из-за этой непоправимой утраты.

