В результате ночного удара по Одессе на территории киностудии возник пожар. Пострадали исторические автомобили и склад с уникальными костюмами и реквизитом.

Полностью уничтожены декорации фильма «Довженко», съемки которого завершились накануне. Об этом рассказал глава Госкино и экс-директор Одесской киностудии Андрей Осипов.

Разрушены часть экспозиции, хранившейся на территории студии. Несмотря на серьезные повреждения, жертв среди сотрудников нет. Пожар удалось оперативно потушить, а часть исторических артефактов спасти.

«Больше всего пострадал костюмерный и декораторский цеха, которые содержат более 60 тысяч наименований на хранении, значительная часть из которых является особо ценной. Центр обработки пленки остался полностью без окон. Пострадали исторические автомобили. Масштаб разрушений все еще оценивается. Нужно, кроме внешних повреждений, провести еще оценку состояния зданий», — рассказал Осипов.

Андрей Осипов отметил, что на восстановление потребуется значительное финансирование, но главное — сохранить культурное наследие.

«Все остальное отстроим. Главное, что люди живы», — подчеркнул Осипов.

Зарубежные партнеры уже выразили поддержку и готовы помочь в восстановлении киностудии.

Несмотря на российскую атаку киностудия продолжает работать: музеи функционируют, а запланированные кинопоказы состоятся.

В ночь на 10 июня из-за вражеской атаки также пострадал Одесский зоопарк, на его территории произошел взрыв, погибло животное.